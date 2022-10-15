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海外帶動 佐丹奴上季銷售升逾三成 受防疫影響 內地與港澳銷售仍跌

標籤：經濟

【明報專訊】服裝股佐丹奴（0709）公布，第三季整體銷售額按年升34.3%至8.78億元，主要是隨着多個地區陸續放寬防疫措施及入境限制，帶動集團銷售，當中東南亞及澳洲業務表現尤其突出，銷售額按年升逾1.3倍；但另邊廂，持續受疫情措施影響的中國內地及港澳市場銷售仍要下跌。

明報記者 蕭嘉聰

相較於去年同期同店銷售按年下跌2.3%，佐丹奴今年第三季同店銷售升16.3%，銷售大有改善，因而昨午公布相關數據後，帶動午後股價最多急升逾15%，收市升8.6%至1.4元。但最新收市價仍較大股東周大福控股早前提出的收購要約價1.88元低25.5%。

稱東南亞阿拉伯國家銷售增

集團指出，隨着旅遊限制及行動管制措施解除後恢復大量遊客，令東南亞和海灣阿拉伯國家銷售迅速增長。東南亞及澳洲第三季銷售額按年大升1.31倍至3.45億元；海灣阿拉伯國家、台灣分別升22.5%及12.4%。相反，內地與本港市場在疫情防控措施下仍然受壓，內地與港澳銷售額分別為1.43億元及6400萬元，按年下跌11.2%及25.6%。

不過，若單計9月份銷售數據，佐丹奴整體銷售額升幅其實亦見按月放緩，從7月、8月銷售額按年分別大升62.9%及36.6%，放緩至9月升9.7%至2.71億元。首3季集團整體銷售額合計為27.55億元，按年上升18%。

集團手頭淨現金按年跌7%

此外，佐丹奴亦積極發展海外特許經營業務，第三季度海外加盟商批發的收入按年大增72.5%至6900萬元。今年首三季計，海外加盟商批發收入共錄得2.4億元，按年上升51.9%。截至今年9月底，集團手頭淨現金按年下跌7%至8.05億元，主要用於增加存貨以支持銷售復蘇。

佐丹奴大股東周大福控股今年6月曾提出收購要約，但集團第二大股東、獨立股評人David Webb隨即公開反對，而收購最終未獲足夠股權人支持而失效。但仍無阻Webb的掃貨行動，目前其持股已增持至6%。