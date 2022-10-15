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電盈斥5.5億投資兩家李澤楷關連企業

標籤：經濟

【明報專訊】電盈（0008）昨晚發出通告，指將投資兩家與李澤楷有關連的企業，初步涉資合共約7140萬美元，折合約5.5億港元。兩家公司分別從事金融比較網站，以及非壽險服務。

電盈指於Hyphen的票據投資部分分兩期完成。第一期電盈（透過全資附屬PMIL），將認購Hyphen集團一批本金總額1140萬美元票據及零代價認購1282萬分認股權證。第二期交割，即下月底或之前，可全權酌情選擇認購本金額最多360萬美元的額外貸款票據，以及零代價認購4699份認股權證。同時作為投資Hyphen的一部分，電盈亦同意認購Hyphen的2059萬股新股。票據2027年到期，年利率25%。假設電盈全數完成第一第二期交割，以及悉數行使認股權，將持有Hyphen約30.44%股本。

兩公司為金融比較網站及非壽險服務

另一方面，李楷楷透過一家間接控制企業，私人額外購買Hyphen一筆本金額為500萬美元的貸款票據，以及零代價購買652萬份認股權證。

公告亦指出，電盈另一家全資附屬公司PAHL同意認購Bolttech的30.69萬股系列B優先股，總代價5999.9萬美元。完成交易後，電盈將持有Bolttech約4.43%股本。

Hyphen主要從事金融比較網站的開發及營運，為保險、信用卡、個人貸款及其他金融產品提供比較及管理工具。李檡楷的聯繫人為Hyphen集團的主要股東。至於Bolttech主要從事非壽險銷售，為本港持牌保險公司，與富衛保險屬同一最終母公司，由李澤楷間接控制。