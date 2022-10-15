IFR：中石化擬分拆零售業務上市

料集資至少逾392億

消息人士又稱，中石化希望最快明年底上市，有關上市尚未作出最終決定。據中石化上半年業績顯示，截至今年6月底，旗下擁有3.07萬個油站，以及約2.8萬間便利站。

事實上，中石化早於2014年已首次傳出有意分拆零售業務上市消息，同年出售旗下銷售公司的30%股權，當時有約25家境內外投資者認購，合共認購金額達1071億元人民幣，當時投資者名單包括騰訊（0700）、中國人壽（2628）、復星國際（0656）等。在2017年時又傳出上市集資消息， 預計集資最多10億美元，更聘請6家投行為銷售公司進行重組，包括招商證券、中金、中信證券、花旗、高盛及摩根士丹利，但最終未上市。