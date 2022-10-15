moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

IFR：中石化擬分拆零售業務上市

標籤：經濟

【明報專訊】近年市場不時傳出中國石油化工（0386）有意分拆零售業務上市，但久聞樓梯響，未見現真身。據路透旗下IFR昨日引述消息人士報道，中石化有意將旗下營運加氣站及便利店的銷售公司分拆上市，目前正與潛在投行顧問初步探討，就IPO前重組聽取顧問意見，考慮方案包括在港掛牌，估計集資至少50億美元（約392.5億港元），最終將視乎市場情况而定。中石化暫時未回應相關報道。中石化昨日股價收報3.37元，全日升1.5％。

料集資至少逾392億

消息人士又稱，中石化希望最快明年底上市，有關上市尚未作出最終決定。據中石化上半年業績顯示，截至今年6月底，旗下擁有3.07萬個油站，以及約2.8萬間便利站。

事實上，中石化早於2014年已首次傳出有意分拆零售業務上市消息，同年出售旗下銷售公司的30%股權，當時有約25家境內外投資者認購，合共認購金額達1071億元人民幣，當時投資者名單包括騰訊（0700）、中國人壽（2628）、復星國際（0656）等。在2017年時又傳出上市集資消息， 預計集資最多10億美元，更聘請6家投行為銷售公司進行重組，包括招商證券、中金、中信證券、花旗、高盛及摩根士丹利，但最終未上市。