信佳國際：聖誕節訂單按年轉差

普遍客戶對新產品需求保守

吳民卓表示，「唔知點展望」明年市况，地緣政治、俄烏戰爭和通脹等因素衝擊市况，令市場悲觀情緒瀰漫，業界轉趨審慎。談及毛利率表現，首席財務總監周思碩表示，至今毛利率水平保持平穩，儘管原材料價格上升和運費成本增加，但亦能轉嫁至客戶身上。他續稱，近期晶片價格回落、交付期縮短，運費由高位回落一半，有利提高成本效益。雖然人民幣兌美元近日下跌，但集團人民幣支出多於收入，相信單在人民幣匯率上有利於公司表現。

周又稱，產能佔比超過六成的內地廠房至今未有因疫情而停工，營運較穩定，相反越南廠房曾停工兩次，未來亦不排除在其地方增設廠房，集團繼續保持每年4000萬元的資本開支。

就今屆展覧表現，吳民卓稱放寬「0+3」後，人流按年多一倍，客戶預覽情况勝預期，有日本、歐美、埃及和俄羅斯客戶到訪，可見防疫政策放寬有利潛在客戶拓展。信佳國際今年共展出5款自研新產品，主要以音響為主，另有測試頭皮健康產品。