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葉成輝：藉創科生態鏈吸人才

標籤：經濟

葉成輝（Denis）為創新科技行業不斷開拓新領域，令創科生生不息。他更帶領團隊走進大灣區，伸延至一帶一路，讓香港的創科優勢得以持續發展，成為國際注目的創科中心。

撰文 關樹楨

年少時的Denis為求不斷進步，中三後便遠赴美國學習。初到美國的時候，曾被當地學生欺凌，但他只視為學習的一個過程，把挫折化為進步的動力。憑藉無比努力，準確拿捏學習重點，令他在加州大學柏克萊分校以滿分畢業。Denis在大學不但獲得優異成績，每個學位都比預期提早完成，皆因他覺得不論讀書或玩耍，都要像打排球當「大錘手」一樣，以速度和衝勁打拚成績，壓縮所需時間去完成。

Denis畢業後，即被科技人夢寐以求的IBM聘用。對Denis而言，在IBM選擇做什麼崗位比受聘於IBM更重要。出人意表的是，他在IBM選擇了當推銷員，原因來自他的信念，必須先了解顧客對科技的需要，然後才用自己的專業知識提供解決方案，只有這樣才能真正為業務帶來進步。他當時的客戶是美國富邦銀行集團，雖經常改變要求，但每個挑戰都為團隊帶來進步。初出茅廬，他即體會到人與人之間的關係遠重於科技，一切科研及創科都需要以人為本，才是正確方向。

人與人之間關係重於科技

Denis進修MBA和DBA是希望認識更多的市場運作知識，擴闊視野，學習用不同角度理解持份者。基於興趣，讀DBA時他選擇了一帶一路作研修；這似是上天安排，往後他就遇上招聘一帶一路專員的機會。過去在美國的學習助他認識科技，在內地的工作助他實踐科技應用。2019年他回歸香港當一帶一路專員，像是天造地設，和他的博士研究課題非常接軌。他相信香港的定位須背靠大灣區，面向一帶一路，借助國家政策，必能把香港優勢發揮得淋漓盡致。

當上專員後，Denis的目標是把香港的科技推廣及應用到一帶一路國家上。他定下四國五園計劃，招攬香港投資者在四個國家的五個工業園設廠，打通一帶一路的貿易。原來早於2016年，Denis已觀察到國家開始推廣應用科技於一帶一路，以抗衡美台韓日等芯片大國的市場。

美國學習科技 內地實踐應用

2020年，疫情令Denis無法往外地推廣一帶一路；適逢香港應用科技研究院招聘行政總裁，這個崗位正正結合了科技和政府政策。應用科技需要落地，一帶一路就是這片土地。Denis當上應科院行政總裁後，目標是要把香港推廣為國際創科中心。應科院的使命是把研發的技術「應用」，變為商品，讓社會獲益。

早在五年前，科技在世界已開始分成中、美兩大陣營，若跨國企業涉中美貿易，便得同時使用兩國的雲端服務，但又不能交替使用。Denis綜觀科技應用上的變化，美國正走下坡，所以一帶一路將成為區內貿易和交通的新興平台。

演活大灣區橋樑角色

Denis上任後，積極推廣應科院自主研發的一些科技。他表示芯片技術一向以美日韓台所發展的二維芯片為主導。應科院早於10年前，開始研發三維芯片，取代傳統的二維結構，從此芯片不再以細取勝，研究成果並已獲得專利，這將有助推動新的芯片製造業。在金融科技上，因為需要收集海量數據，應科院設計了一種聯文式學習，透過演算法，避免侵犯敏感數據，也可做出可靠分析和推算。應科院另一項研究，是從辨認人體肢體運動，便可預測當事人是否遇溺等，適時向救生員發提示，把意外防患於未然；這項技術由於不涉容貌紀錄，能確保私隱。應科院的科研還包括車聯網，透過建立機器與機器間互聯互通，把車輛、燈柱和環境結合，創造安全的自動運作環境，應用在未來的河套區，提供無人操作交通運輸。

Denis認為應科院須把科技應用拓展到內地市場。現在他已跟深圳福田政府合作，在內地擴大規模，這將有利香港科研人員，在兩地設廠生產，交流科研心得，互補優勢。跟設在香港的獨角獸公司一樣，借助大灣區及海外市場，建立經濟規模效益。Denis表示香港在國際認同、行使普通法，良好信譽和質素保證等的優勢有助國家雙循環戰略。外資在港早已視香港作為進入大灣區的橋樑，要演活這個角色，香港便須吸引更多內地和海外人才，為新機遇做足準備。

欣賞喬峰逆境中追求卓越

面對移民潮，Denis指香港吸引海外專才的方法是建立創科生態鏈；除科技人才外，也要招攬業界專才、初創公司、研究院等，才能成功建立行業的完整生態系統。他表示香港作為創科中心的時機已到，移民潮製造了更多空缺，從事創科的人員比前有更多職位可供選擇，充滿機會。此外，國家不斷推出政策支援，為生態鏈提供養分。市民應多談創科，讓中小學生及家長們多了解創科在港前途一片光明；在大學內、應科院可助科研人員尋找市場和資金，把優秀的科研應用到世界上，令科技造福社會。

Denis以「努力不懈，力爭機會」鼓勵大家除努力外，也要知道機會出現的地方，放膽踏步向前，捕捉機遇，作新的嘗試。

Denis很推薦金庸的《天龍八部》。當中喬峰的角色，面對逆境也不記仇、沒抱怨，仍追求卓越。他建議若工作已到瓶頸，便應知所進退，適時放手，令自己工作愉快，成為創新的推動力。

（與CEO對話2022）