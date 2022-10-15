摩通富國花旗績佳 股價揚 大摩投行業務表現差 股價早段跌4%

受成本及利率上升影響，市場人士並不看好第三季整體企業利潤。根據FactSet綜合分析師的預估，標普500指數成分股第三季利潤僅增2.4%，將會是2020年第三季以來最低的增長。美股三大指數開市原本承接周四的升勢高開，但隨後公布的通脹預期數據惡化，美國10月密歇根大學1年通脹預期初值升至5.1%，是3月以來首次上升，拖累美股3大指數轉跌，納指早段跌逾1%。

分析：標指成分股上季利潤料增2.4%

今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）表示，通脹偏高，核心通脹一直上升，須將貨幣政策調整至限制性水平。受通脹高企等因素影響，美國9月零售銷售額按月持平，不及預期的0.2%增幅，較8月上修至0.4%的增幅顯著放緩。上月13個零售銷售類別當中，7個類別的零售銷售額按月下滑。

多家華爾街大行都為潛在的衰退增加撥備。摩通第三季將壞帳準備金增加8.08億美元，並計入9.59億美元的證券虧損，令季度利潤按年跌17%至97.4億美元，每股盈利3.12美元，高於分析師預期的2.9美元。

摩通第三季壞帳準備金增8億美元

受惠於利率上升及貸款規模擴張，摩通第三季整體收入按年增長10%至327億美元，摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，雖然消費者及企業財務狀况仍然良好，但經濟形勢正在惡化，通脹持續高企導致全球利率上升，加上量化緊縮的不確定影響、烏克蘭戰爭令地緣政治風險增加，以及油市供應的脆弱狀態，都為經濟帶來巨大逆風。他強調摩通始終保持警惕，並為惡劣後果作好準備。

花旗第三季收入按年增長6%至185.1億美元勝預期，不過為防範潛在的經濟衰退，花旗第三季的壞帳準備金亦增加3.7億美元，相比去年同期釋出超過10億美元的壞帳撥備。這導致花旗第三季利潤按年跌25%至34.8億美元，每股盈利1.63美元，勝於分析師平均預期的1.42美元。

大摩第三季收入130億美元 遜預期

全球交易放緩，摩根士丹利的投資銀行業務收入在第三季按年暴跌55%至12.8億美元，投資管理收入亦按年跌兩成至11.7億美元。大摩第三季整體收入按年跌12%至130億美元，低於分析師預期的133億美元。第三季利潤按年跌29%至26億美元，每股盈利1.47美元，低於分析師預期的1.49美元。

（綜合報道）

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