Netflix下月美推含廣告訂閱服務

平均每小時看4至5分鐘廣告

訂購Netflix廣告套餐服務的用戶，將在節目開始前及節目期間，收看到每個時長約15至30秒的插播廣告，平均每小時要收看4至5分鐘的廣告，且節目不能下載。不過相比Netflix原本不含廣告的基本套餐，新訂閱服務便宜了3美元。Netflix包含廣告的訂閱服務，稍後亦將於日本、韓國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲、英國、法國、德國、意大利及西班牙推出。

Twitter（美：TWTR）周四公布的法庭文件顯示，全球首富馬斯克正就Twitter的收購交易，接受聯邦調查。文件未說明哪個聯邦機構正進行調查，又或調查有何重點。Twitter表示，自7月以來一直索取與該調查相關的文件，但馬斯克的律師一直以「調查特權」為由，拒絕這要求。

Twitter：馬斯克接受聯邦調查

此外，美國超市集團Kroger（美：KR）昨同意以246億美元（約1919億港元）的企業價值，收購同業Albertsons，預計這將締造一家年收入超過2000億美元（約1.56萬億港元）、擁有約5000家門店的美國食品雜貨巨頭。Kroger是美國第二大雜貨零售商，在美國的市佔率為9.9%，相比沃爾瑪（美：WMT）的市場份額為接近21%，而Albertsons則佔5.7%。

（綜合報道）

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