英撤稅改方案 30年債息仍走高 分析：債務財赤增 英鎊或再觸1算水平

明報記者 歐陽偉昉

上月底英國公布總額450億英鎊（約3946億港元）減稅方案後，英國30年國債債息一度升穿5厘，使英倫銀行須在上月28日宣布買入長債，避免退休基金因衍生工具保證金急升而破產，亦拖累英鎊兌美元曾跌至1.03的新低。雖然減稅方案上周五已削減200億英鎊規模，但英倫銀行買債期限亦在上周五結束，SMBC日興證券固定收益分析師Hank Calenti認為，市場仍在觀望未來事態，不認為痛苦已經完結。

彭博社上周五預期新任財相侯俊偉將向卓慧思承諾不會進一步削減其振興經濟計劃，加深英國債券期貨跌幅。花旗報告認為，最終需要卓慧思離任才能讓英鎊和英債進一步反彈。不過，侯俊偉昨日表示，會向市場展示其經濟計劃可行，因此不會有其希望的減稅步伐，甚至部分稅項會增加。

盧楚仁：倘英評級被降 將引發匯債拋售

英鎊周五雖然回落，但未再下試1.1以下水平，獨立外匯分析師盧楚仁認為，雖然英債債價低位回穩，但英國政策舉棋不定，不利英鎊走勢，相信目前已消化撤回凍結減稅方案的利好消息。穆迪和標普將於10月21日對英國信貸評級作定期評估，盧楚仁指出，一旦評級被降，將引發匯債一波拋售，加上近期美元強勢，認為英鎊短期向下跌穿1.1的機會較大。

匯豐：確定英鎊底部言之尚早

匯豐報告指出，英鎊近期急跌是有結構性憂慮，預期英國政府債務佔GDP比率，將會在未來一年大幅惡化，只有美元和日圓的債務負擔會高於英鎊，但英鎊不如美元作為避險和儲備貨幣，亦不如日本擁有大量本地儲蓄，減輕對匯價拖累，另英國經常帳赤字和外國直接投資減少，將令英鎊貨幣價值更弱。該行認為，現在確定英鎊底部言之尚早，或會再跌5%至10%，不過極低的估值將吸引資金流入，而且英國亦在調升利率，吸引外資同時減低本地進口需求，改善經常帳赤字，令英鎊不會長久在低位。