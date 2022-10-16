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口罩生產商盈捷科技申上市

標籤：新股

【明報專訊】口罩品牌NASK生產商盈捷科技上周五向港交所提交上市申請，若成功上市，將會成為香港首隻以口罩為主要收入的股票。新冠疫情在2020年爆發，帶動該公司行當年轉虧為盈，公司指出其收入及盈利能力，在疫情期間達致新高，惟情况未必再能夠延續。一旦囤積過多存貨，客戶或會減少未來訂單，對公司的業務、財務狀况及經營業績造成重大不利影響。

口罩佔逾九成收入 疫情帶動虧轉盈

盈捷科技上市的獨家保薦人為平安資本。公司收入主要來源為銷售呼吸器（即口罩），以及銷售中藥及保健品。因應新冠肺炎爆發，該行在2020年錄得收入1.11億元，按年急升57.4倍；並帶動公司自2019年虧損310.8萬元，轉為錄得6230萬元溢利。其後隨着疫情成為新常態，盈捷科技的收入及盈利表現均有所下滑，該行2021全年的收入為9372.8萬元，按年跌15.6%；盈利則為4704.9萬元，按年跌24.5%。

踏入今年，該行收入和盈利減幅更明顯，截至今年6月底，盈捷科技在上半年收入按年跌26.6%，錄得4601.5萬元。當中，銷售呼吸器收入按年跌26.5%至4589.9萬元，佔總收入99.7%，溢利為1533萬元，按年下跌60.5%。該行收入集中在香港，今年上半年在港收入為4469.2萬元，佔公司整體收入97.1%，換言之一旦香港減少戴口罩的要求，將對該行收入有較大影響。

盈捷解釋，今年上半年的收入錄得跌幅，主要由於延遲安裝新機器以替換有缺陷的生產設施，導致呼吸器銷售額於今年4月至6月期間下跌；加上香港爆發第五波疫情，港府實施強制檢疫要求，導致期內生產工人數目及工作時間較2021年同期有所減少。

明報記者

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