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傳Tesla因技術問題 德工廠難大規模生產電池

標籤：經濟

【明報專訊】德國《商報》（Handelsblatt）上周五（14日）引述消息表示，電動車廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）由於一項電池的關鍵生產技術出現重大問題，預計於2024年或以前也未能在德國柏林的超級工廠大規模生產電池。特斯拉發言人未有回應《商報》的報道。受消息影響，特斯拉上周五股價急跌7.6%，收報204.99美元。

傳馬斯克兩年前已發現問題

消息人士指出，特斯拉行政總裁馬斯克在兩年前，已發現相關的重要生產流程問題。柏林工廠目前只保留電極方面的研究，其他用在電池纏繞、組裝及格式化等生產步驟設備，均被遷移至特斯拉德州總部。特斯拉現時仍然有意在柏林設立一家電池工廠作長期發展，惟開始大規模生產前，該行須先掌握乾電極技術（dry coating of the electrodes）。

資料顯示，特斯拉的德國柏林超級工廠投資金額達50億歐元（約381.58億港元），於今年3月正式投入運作，預計每年產量達50萬輛，勝過福士（Volkswagen）去年全球銷售量45萬輛電動車。此外，該廠將生產50GWh（gigawatt hours）的電池，惟特斯拉目前仍未透露相關的生產時間表。

今年美國大幅加息，不利高估值增長股表現，加上特斯拉亦遇到汽車交付物流問題、原材料供應短缺和成本上升、上海工廠曾因新冠疫情停工，而馬斯克為收購Twitter（美：TWTR），或需賣股籌集資金，拖累特斯拉自去年11月高位已累跌50%。