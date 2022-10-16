美高官買賣受監管企業股票惹爭議

資料來源：華爾街日報、商業內幕、CNBC、福布斯

《華爾街日報》分析1.2萬名聯邦機構高層、政界人士及總統任命官員的3.1萬份財務申報表。表格申報的交易時間，橫跨2016至21年，內容涉及官員、其配偶或受撫養子女的85萬項金融資產及31.5萬項股票、債券及基金交易。調查結果顯示，美國財政部有超過40%的高級官員，持有他們所屬機構接觸過的企業股票，比例是各聯邦機構中最高，緊隨其後的是美國國家環境保護局（EPA）、國防部、國稅局、證交會及聯儲局。

國防部採購F-35戰機前數周 首席科學家5次購入洛歇馬丁股票

調查發現，美國國防部長辦公室（OSD）的官員，平均每年合共持有120萬至340萬美元的航天及防務企業公司股票。其中一個較矚目的例子，是國防部去年9月24日宣布向軍火商商洛歇馬丁（美：LMT）採購16架F-35戰機前數周，當時負責戰機測試的國防部首席科學家扎卡利亞斯（Greg Zacharias）5次購入洛歇馬丁的股票，總值超過2萬美元。在採購消息公布後，洛歇馬丁股價應聲上漲1.1%。不過扎卡利亞斯強調，未參與批出採購合約的決定。

扎卡利亞斯在2020至21年超過50次買國防部承包商的股票，而道德審查官員未對其匯報的投資提出擔憂。

另一涉及大量官員炒股的部門，是美國國家環境保護局（EPA），共有超過200名高級公職人員匯報曾購入游說EPA的企業股票，相當於調查人數的三分之一。在2016年至21年期間，EPA僱員及其家屬，平均每年合共持有40萬美元至接近200萬美元的油氣企業股票。

EPA前高官莫里納（Michael Molina）在2018年5月任職副署長高級顧問後，與配偶多次買入大型液化天然氣生產商Cheniere（美：LNG）股票，相關企業當時將受惠於時任總統特朗普放寬環保法規。莫里納的職責包括與白宮及國會就涉及能源的環境議題溝通，可搶先掌握到能源政策風向。在莫里納任職EPA的兩年半期間，他申報了逾100宗能源及礦業公司的股票交易，當中包括Duke Energy（美：DUK）、NextEra Energy（美：NEE）。這些買賣是透過其配偶的財務顧問進行。

莫里納接受《華爾街日報》訪問時，否認涉及利益衝突，強調所有交易由金融顧問進行，自己與配偶不知買賣了什麼股票。莫里納於去年1月離開EPA。EPA發言人稱，莫里納的財務披露每年獲EPA的審查部門簽署，意味相關官員認為其交易未違反對利益衝突的規定。

部分聯邦機構涉嫌把關不力。雖然美國食品及藥物管理局（FDA）禁止職員、其配偶及未成年子女投資於受FDA「嚴格規管」的企業，但曾有一名FDA官員與太太在2018至2019年間，持有約70隻受FDA規管的製藥公司、醫療器械製造商及食品企業的股票。這些股票存入由專業人士管理的帳戶，而FDA曾誤以為這些帳戶屬於共同基金，不在規管之列。FDA其後在例行審查發現錯誤，相關職員選擇退休。

《華爾街日報》的調查亦發現，美國聯邦貿易委員會（FTC）和美國司法部等5個機構的數十名官員，在其所屬部門宣布起訴一些企業，又或與這些企業和解前，買賣相關企業的股票。另外，約70名聯邦機構官員使用了風險較高的金融手段，包括沽空及期權交易，部分巨額交易的價值介乎500萬美元至2500萬美元之間。

法律專家：明顯違背法律背後精神

當聯邦機構官員持有的金融資產涉及利益衝突，部分聯邦機構有時會對相關規定批出豁免，允許公職人員持有可能涉及利益衝突的企業股票。

曾在監管利益衝突法規的美國聯邦機構擔任首席法律顧問的法律專家霍士（Don Fox）指出，聯邦機構官員對公共衛生、食品安全、外交關係及行業監管等，擁有巨大權力和影響力，而《華爾街日報》提出的多個個案，「明顯違背相關法律背後的精神，即維護公眾對政府公信力的信心」。

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