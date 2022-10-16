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去年投資回報達五成 散戶追捧佩洛西為「女股王」

【明報專訊】美國聯邦機構官員投資所引起的公眾關注，遠不及議員的投資，例如眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就被散戶追捧為「女股王」（Queen of Stonks——Stonks是故意將股票（Stocks）拼錯的網絡用語）。雖然佩洛西不炒股，但她披露丈夫保羅（Paul Pelosi）的投資交易，卻是散戶焦點。追蹤佩洛西夫婦投資回報的TNFG's Pelosi Tracker顯示，其去年投資回報達50%。今年3月，在MERJ交易所掛牌的內幕投資組合ETF（The Insider Portfolio ETF），就標榜追蹤佩洛西夫婦公開披露的投資，讓散戶像「內幕人士」般交易。

美國國會曾因沒有禁止議員參與有利益衝突的投資而受到抨擊，直至2012年才通過《禁止利用國會見聞交易法案》（Stop Trading on Congressional Knowledge （STOCK） Act），收緊相關的規定，但僅要求國會議員及其家庭成員在買賣個股、債券及商品期貨後的45天內向公眾披露，以防他們進行涉及利益衝突的交易。

國會議員未正確申報金融交易 一般罰200美元

據商業內幕上周四（13日）報道，72名國會議員近期未能按照《禁止利用國會見聞交易法案》的規定，正確申報金融交易。不過即使違反規定，議員一般亦只會被罰款200美元。

多年以來，美國民主、共和兩黨的議員，都抗拒限制議員投資股票的建議，認為這會妨礙最佳人選競逐公職，而且很多議員的家庭成員也透過股票投資致富。直至去年底，佩洛西仍強調美國是「自由市場經濟」，國會議員應可參與股市交易。不過面對愈來愈大的社會壓力，佩洛西今年轉軚，準備讓國會表決一項限制議員交易的法案。據稱，法案將要求禁止國會議員及其家人擁有任何個股、債券及商品期貨，但允許他們投資共同基金和ETF。

[企業地球村]