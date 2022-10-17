我一向奉行複雜簡單化，所以都刻意避開什麼「商業模式」和一堆嚇人的專有名詞。若真要談商業模式，Alexander Osterwalder的《Business Model Generation》一書使用的Business Model Canvas其實就是很好的工具，能夠巧妙地講解一個生意的商業模式，又不用拋出厚厚的一份商業計劃書。

重新思考業務收費模式

談商業模式離不開收費方法，研究過一堆成功案例，我發現他們都離不開以下四個模式：

1. 打印機與墨盒：打印機很平，墨盒很貴。剃鬚刀很平，然後刀片很貴。這一招降低門檻先讓客戶容易入場，錢在漫長日子慢慢賺。在科技平台和網上服務其實也不是新鮮事，有不少服務也是免費的，讓用戶習慣使用，進階功能就收費。

2. iPod與音樂：iPod很貴，然後可以使用iTunes的Apple Music服務。這剛好是打印機與墨盒的相反。對客戶是入場費貴，有點漫漫長路賺回的感覺。

3. 按成效收費：不成功不收費，不是移民公司的口號。事實上網上廣告以成效收費不是新鮮事，連外國媒體公關也憑點擊次數收費。

4. 訂閱制：服務和內容以訂閱制收費非常普遍，其實產品如黑色襪子、白色恤衫甚至寵物糧食也可以按月訂閱。最近我就為我家柯基訂購狗糧，每月送貨不用霸佔空間。

在產品服務化和服務產品化的時代，不要被以往一套收費模式的框框限制業務發展的可能性。轉個方向從用戶角度思考，也許新的收費模式在數碼基建和營銷幫助下，可以殺出一片天。

圖片來源：Buddy Bites網站截圖

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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