接種疫苗要求迥異 「新冠引起損失」難定義

除醫療外，行程中因患上新冠產生額外費用損失，是另一項較重要的疫後旅行保障，這部分各旅保的保障範圍和定義分別較大。例如因患病中斷行程，有未能取回的預繳費用，有部分旅保如中銀、保誠等，並不保障因患上新冠而產生的損失。

若因為患病不能如期登機回港，部分旅保納入縮短行程保障賠償額外產生的機票費用，不過藍十字認為因為旅程沒有縮短而不合賠償要求，但設有被拒登機現金津貼1000元，而亦有旅保如富衛、經匯豐購買的安盛旅保，也會賠償額外產生的住宿費用。

倘有索償糾紛 客戶可向保險投訴局求助

現時判斷新冠引起損失是否受保較為複雜，對於業界會否擔心旅保的新冠相關索償會有較多爭議，保險業聯會行政總監劉佩玲表示，旅遊保險有清晰的條款，投保人購買時應注意相關細則、保障範圍、不保事項。假如真的出現索償糾紛，客戶可向保險投訴局求助。