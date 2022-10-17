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Lalamove：關注新業態勞動者 推司機意外保

標籤：經濟

【明報專訊】隨着互聯網經濟迅速發展，新業態勞動者的權益問題備受關注。物流服務商Lalamove首席運營官盧家培指出，公司由今年年中起，為包括香港、內地、東南亞以及拉丁美洲市場的司機，提供免費個人意外保障計劃，希望可以「買個安心、多一份保障」。

歡迎有關部門監管 達「雙贏」局面

內地近年不時約談互聯網公司，Lalamove（內地稱貨拉拉）亦包括在內。盧家培表示，歡迎有關部門對行業進行監管，認為「講清楚做法，減少大家誤會」，希望整個行業向好發展。他又形容，約談給予公司機會，向有關部門反映業務情况，亦能藉此理解政府希望達到的效果或目標，做到「雙贏」的局面。

就Lalamove的業務發展，盧家培表示，公司近年重點發展東南亞市場的跨城市配送服務，希望承接更多遠距離訂單。他以菲律賓為例，目前跨城配送佔四輪車的訂單約20%，餘下80%為同城配送。盧家培續稱，Lalamove將繼續留意不同機遇，希望加深在東南亞、「一帶一路」沿線國家及地區的發展。

被問及香港的物流服務市場是否出現飽和，盧家培表示不同意。他指出，隨着快電商逐漸普及，加上企業採用輕資產的經營模式，香港近兩、三年的物流業急速發展，希望跟同業一起「做大塊餅」。至於今年底的聖誕旺季，盧家培指出，由於去年的高基數效應，預計今年要達到相同水平並不容易，但對聖誕檔期的展望仍然正面。多家香港創科公司近年先後掛牌，Lalamove早前亦曾傳出計劃上市。盧家培稱，Lalamove一直密切留意市場發展，有進一步消息將會公布。他續表示，上市掛牌並非創科公司的終點，只是其中一個里程碑。