財爺預告 金融科技周宣布虛擬資產政策

金融科技周將於10月31日至11月4日舉行。陳茂波昨天以「香港的創科發展」為題發表網誌，透露屆時特區政府將發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，將清晰表達政府對虛擬資產的立場，向全球業界展示推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

添Web3.0元宇宙元素 首推NFT

他表示，金融科技周將就第三代互聯網（Web3.0）及元宇宙等構思加入新元素，首次發行非同質化代幣（NFT），向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣。代幣持有者屆時可透過3D掃描製作其專屬虛擬化身，提供全新體驗，日後可憑代幣優先參加其他行業活動。

陳茂波稱，香港在過去5年共投放了逾1500億元，在推動科研、培育人才及發展基建等多方面支持創科發展。創新及科技基金推出20多年，吸引了大量私人投資，基金每年的支出由2013至14年度的逾7億元，增加至2021至22年度約40億元。政府正為未來5至10年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。