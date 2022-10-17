蔡穎霖：區塊鏈助驗證身分 我「上鏈」故我在

事實上，區塊鏈證書、區塊鏈履歷等應用場景，早已不是新鮮事。倘若能夠廣泛地運用，相信能夠讓企業節省不少員工入職前背景審查的時間和成本，更能增加經驗的可信性。

早於兩年前，香港科技大學已推出以區塊鏈技術為基礎的學位認證系統，讓僱主容易驗證求職者的畢業證書、學業成績單等證書。近月亦有從事人力資源顧問的本地初創Ergon，研發出以區塊鏈技術支援的人才招聘平台「tride.ai」，先核實用戶個人身分，再助求職者將履歷「上鏈」。

節省資歷查核成本 預防資料外泄

單純的區塊鏈應用以外，從技術層面而言，關連的NFT（非同質化代幣）亦能作為「打工仔」的身分認證。既然NFT能夠賦能身分識別，意味企業未來可考慮以NFT代替實體職員證（或任何辨認員工身分的證明）。對公司外部而言，節省資歷查核的成本固然是好處之一；就公司內部運用來說，只要對不同NFT賦予不同資源（例如實驗室、資料庫、中央系統等）的使用權，或有助預防及減少資料外泄。

那麼進入Web 3.0年代，傳媒經驗又能否被證實？

今年3月，《南華早報》旗下NFT平台「ARTIFACT」推出一系列NFT，將昔日的歷史新聞資產數碼化，當中包括該報刊1997年的頭版報紙。若要證實記者的傳媒經驗，其實只要將該報道的NFT，跟負責記者的虛擬貨幣錢包連接起來，便能成事。

關於Web 3.0對個人身分的問題，相信重點不在於如何從匿名下證實「我是我」，而在於市場應聚焦如何透過區塊鏈協助用戶、企業驗證身分。區塊鏈終究只是一項技術，要推動落地應用、幫助社會發展，才能真正發揮其價值。

明報記者 蔡穎霖

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