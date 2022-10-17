陳清白：樓價跌勢已成 施政報告慎增供應

明報記者 葉創成

中原城市領先指數（CCL）上周五報170點，與去年8月歷史高位191.34點比較，反映本港二手樓價已回落逾一成，至2018年初水平。不過，陳清白指出，藍籌屋苑太古城元宮閣低層C室，實用面積723方呎，3房間隔，由最初叫價1320萬元，上周議價後以980萬元獲用家承接，累減340萬元或約25.8%，呎價約13,555元，更可反映最新市况，「元宮閣低層C室僅售900多萬元，對於用家來說屬抵住，單位內有兩個廁所；太古城位處市區，坐落在地鐵站沿線，即使已有數十年樓齡，勝在保養、管理得幾好」。

上世紀90年代曾炒賣多個太古城單位、熟悉該藍籌屋苑的陳清白認為，太古城是樓市領先指標，料今次太古城業主劈價近四分之一沽貨，不少藍籌屋苑業主亦會仿效，預測整體樓價短期也會從高位回落逾兩成，「太古城等大型屋苑單位眾多，在過去數十年本港多個樓市升跌周期，向來升又升先、跌又跌先，以目前市况為例，由於太古城住宅單位逾1.2萬伙，競爭激烈，業主急於沽貨便唯有大幅減價」。

港銀4厘息定存 遠勝買樓收租

中長線而言，陳清白認為，目前面對息口上升、股市大跌及經濟低迷等三大不利因素，料本港樓價跌勢已成，將從高位跌三分之一始見底。他解釋，目前本港息口已開始上升，令過去10多年「買樓好過租樓」的情况不再，「現時本港不少銀行一年期大額定期存款利率高達4厘，換言之，1000萬元定存一年可以收息40萬元，同一筆錢用來買樓可以收多少租呢？購買1000萬元住宅首先要繳付數十萬元印花稅，每年租金收入估計不會超過30萬元，而且還要再扣除管理費及差餉，又有遇上租霸、隨時無租收的風險，相對明顯並不吸引」。

息口急升不止令港樓投資吸引力大跌，亦令不少用家每月供樓開支大增。臻享顧問董事總經理王良享於6月23日便在《明報》「名人樓市論壇」專欄接受訪問指出，H按實際按息若年底升至3厘的話，以購買800萬元住宅借30年八成按揭為例，屆時每月供款為26,983元，與去年底1個月HIBOR約0.16厘、H按實際按息1.46厘時每月供款僅約22,000元比較，增加約4900元或22.2%。

恒指跌至11年低位 預示經濟轉差

事實上，美國聯儲局今年以來大幅加息3厘，聯邦基金利率上端現升至3.25厘（見圖），市場預計當局年底前還會再加息1.25厘；雖然本港銀行暫時只加息0.125厘，基本上未有跟隨美聯儲大幅加息，但陳清白警告，由於本港銀行體系結餘近月持續下跌，反映資金外流，料此趨勢仍會持續，估計到某一時點，港息便會跟隨美息大幅上升，早前未有跟加的幅度亦要追加，「為什麼近日這麼多本港銀行願意以4厘一年定存高息來爭奪資金呢？目前H按實際按息只有2厘多，銀行又點會做蝕本生意呢？我估計未來一年本港最優惠利率（P）及其他主要貸款利率將會顯著上升，H按實際按息或升至4厘甚至更高水平」。

港股去年初見頂後，過去一年多以來反覆下跌，上季至今更屬急轉直下，恒指上周五收報16,587點，屬2011年以來近11年的低位（見圖）。陳清白分析，港股近月跌跌不休，除了令不少投資者損失慘重外，亦反映經濟前景將進一步轉弱，是不利樓價的另一因素。

港GDP今年料負增長 各類物業全線受壓

事實上，本港今年以來經濟並不理想，全年GDP增長預測已由正值跌至負值（見圖），若未來幾個月貸款利息如陳清白所料顯著上升，加上股市大跌所反映的潛在壞消息曝光，對經濟更會帶來額外衝擊，這是他看淡樓價的另一原因，「其實早在數年前本港商舖及寫字樓市場已先後明顯轉弱，例如不少舖租大跌逾五成，中區寫字樓空置率亦升至逾一成，這些現象都已對經濟前景作示警；地產市場屬一環扣一環，其他物業市道均不好，只有住宅市道暢旺，這情况難以持續，若現時才醒覺便太遲了」。

陳清白表示，基於上述息口高、股市跌、經濟差等三大原因，他預測本港樓價將從歷史高位回落三分之一，將軍澳及啟德等樓價較高、供應較多、租金下跌空間較大的地區，樓價跌幅將會更大。

籲官員了解二手樓市慘况

根據去年底發表的《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年總房屋新增供應目標為43萬伙，並繼續沿用公私營房屋供應的70:30比例，即公營房屋供應目標為30.1萬伙，而私營房屋供應目標則為12.9萬伙，換言之，未來10年每年平均私營房屋供應僅1.29萬伙。特首李家超將於後日發表他上任後首份施政報告，他此前一直強調希望增加住宅供應，尤其是公營房屋的供應，當中，北部都會區及明日大嶼等大型項目均屬日後新增供應主要來源，在當前樓市明顯轉弱的情况下，房屋政策會否有新方向，備受外界關注。

陳清白指出，本港私樓新增供應相對可控，是樓市暫時唯一比較正面的因素；故他認為，不論是特首李家超或主理房策的官員也好，在是次公布施政報告房策前，可先向親友或市場人士了解，在現時市况低迷下，要在二手市場沽出一個住宅單位有多難，「我話畀你聽，樓其實是無剛需（實際用家需求）支持的，樓價一旦像現時般轉升為跌，基本上便無人有興趣去買樓，小業主想賣樓也並不容易」。

有分析認為，本港樓價若進一步調整，有利更多年輕人置業，但陳清白認為應從不同角度思考問題。他解釋，一些大學畢業生尖子，早於數年前入市買樓為結婚作準備，並且由雙方家長繳付部分首期，原因是對本港經濟前景有信心，擬在本港長期生活，近月他們面對樓價下行、供樓利息增加，已經叫苦連天，若樓價日後進一步大跌的話，更屬於重大懲罰，「以上述太古城元宮閣3房單位為例，若數年前以1300多萬元買入，現時樓價跌至900多萬元，市值已蒸發300多萬元，一般家庭要儲很多年才可儲到300多萬元呢！若樓價日後從現水平進一步大跌，這些買家實在欲哭無淚」。

「八萬五」教訓：跌市勿大增供應

陳清白認為，港府一向應該致力於穩定樓價，而在目前樓價已確定出現下行趨勢之際，應該避免大幅增加私樓供應，勿重蹈1997年10月首任特首董建華在施政報告中宣布「八萬五」房屋政策推冧樓價七成的覆轍，「目前不少港人已對樓市失去興趣，想賣多於想買，樓價正在拾級而下，故此我覺得，港府增加私樓供應的時間表應該推遲；港府目前要大幅推地，發展商也沒有太大興趣去買，這樣的話，豈非令樓價跌得更快？」

總結是次訪問時，陳清白強調，他個人經歷1997年至2003年樓價大跌七成損失慘重的教訓後，便等於經歷了一場海嘯，「我們經歷過此一跌浪的人，便等於見過海嘯的人以後也不敢住在海邊、平日望見海亦會驚」，因此樓價近月跌勢再現，他亦走出來向本港市民及政府提示樓價大跌的風險，希望各方面審慎行事，例如港府可等本港息口見頂、恒指重上2萬點及經濟確定復蘇後，始宣布增加私樓供應也不遲。

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