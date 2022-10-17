在2017年11月見報、題為「港樓市畸形 暫宜租不宜買」的「名人樓市論壇」專欄訪問中，陳清白亦指出，當時樓價脫離港人購買力，而此前支撐樓價的北水亦有退潮迹象，更透露個人亦已身體力行沽出部分住宅，呼籲港人即使有自住需要也不應買樓，暫先租樓，謀定而後動。

「憑良心說話 有嗰句講嗰句」

記者在是次專訪中向陳清白提及上述測市往績，陳清白回應，買樓是不少人一生中最重要的投資，在長達數十年的人生歷程中，在適當的時間上車十分重要，他向來重視自己的名聲，因此一直以來均「憑良心說話、有嗰句講嗰句」。

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