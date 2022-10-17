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城市規劃師陳達材：北都明日大嶼外 可建8發展區

【明報專訊】特首李家超將於本周三（19日）發表施政報告，房屋政策是焦點，曾在1980年代任職政府新界拓展署（New Territories Development Department, NTDD）參與規劃沙田新市鎮發展、現職為達材都市規劃顧問執行董事的陳達材（圖）表示，由於北部都會區及明日大嶼需要20至30年才發展成熟，難以解決土地供應不足的燃眉之急，故他建議港府研究分別位於大嶼山、南丫島、沙田、西貢、大埔及屯門等8個規模較小的發展區。

特首李家超上月出席新界鄉議局慶祝中華人民共和國成立73周年暨香港回歸祖國25周年典禮時曾表示，未來5年是香港由治及興的關鍵期，需要把握時機，全力推進北部都會區和俗稱「明日大嶼」的交椅洲人工島發展，為香港的經濟動力和民生發展添置新引擎，外界預計他在本周三發表的《施政報告》會進一步交代。

發展規模較小 可迅速提供土地

陳達材認為，港府正研究北部都會區及明日大嶼發展區，希望將提供足夠土地發展房屋、科技工業及社區設施，但這兩個大型發展區因規模龐大且複雜，需要詳細研究及將土地利用的形式檢討及推行，非一朝一夕能完成；他指出，若需要創造一個優良的社區，如沙田新市鎮，需要一個周詳的土地利用計劃，推行組織、公私合營、發展與環境的配合、城鄉共融及收地計劃等，非要20至30年不可。

因此，陳達材建議，在北部都會區及明日大嶼發展成熟前的20至30年空窗期中，港府以第三個規劃及發展方案加以配合，以解決土地供應不足的部分燃眉之急，例如研究一些規模較小的發展區，以便迅速地提供多些土地，及對現存新市鎮作出改善及推進，他提出以下8個可能成為發展區的地點，以供政府參考：

（1）中大嶼發展區：田竂至梅窩發展區，政府可考慮在梅窩灣填海，更可將北大嶼與東大嶼連接；

（2）大白灣填海區：可取代部分明日大嶼，範圍可包括坪洲附近海域；

（3）南丫島東部填海區：此填海區可向東伸延，可與薄扶林海岸填海區配合；

（4）沙田西北填海區：可由污水處理廠伸展至科學園沿岸，甚至伸展到大埔；

（5）西貢企嶺下東部填海區：此區可保留西部海域，作水上游樂區，更可在西貢北填海，使鐵路伸展至西貢；

（6）大埔東南填海區：在大埔工業邨及元洲仔以東海面填海，可擴充大埔新市鎮的規模，令土地利用更完整；

（7）西大嶼發展區：大嶼山西部沿岸鐵路及公路旁山地，因植物少和地勢低，可開發成房屋及新航運中心發展區，並可在岸邊填海；

（8）屯門南填海區：能擴大屯門新市鎮範圍，亦可改善屯門的房屋及社區設施。

建議重新檢視郊野公園用地

值得注意的是，陳達材上述提及位於大嶼山等多個發展區，均涉及發展郊野公園，這在過去多年以來一直被視為土地發展的禁區。

在2017年1月的《施政報告》，時任行政長官梁振英提出在增加生態保育及郊野公園土地總面積，提升康樂及教育價值的同時，社會亦應思考利用郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地作公營房屋、非牟利的安老院舍等用途；當年5月更就此研究試點。

不過，根據2018年12月發表的《土地供應專責小組報告》，發展郊野公園邊陲地帶兩個試點，在6個中長期選項中最不受歡迎。報告提到，全港共有24個郊野公園，佔香港土地總面積約四成，是香港作為宜居城市的珍貴資產，具有重要社會及生態價值。上屆特首林鄭月娥亦因此否決發展郊野公園邊陲地帶。

陳達材認為上述報告在3年多前發表，至今本港社會已經歷不少變化，未必能反映普羅大眾最新看法，而且將佔本港總面積約四成的土地列為郊野公園而因此不可發展，有違正常邏輯，相信除了本港外，全世界其他大城市均不會這樣做，建議政府重新檢討。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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