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巨子生物護膚品毛利率高 享專利優勢 研發投資少或成隱憂

【明報專訊】股市和皮膚若「缺水」後果都非常嚴重。但後者至少透過一系列專業護膚產品可以對症下藥。內地知名護膚產品「可麗金」、「可復美」生產商巨子生物（下簡稱「巨子」）已通過上市聆訊，有機會短期內於香港招股。集團挾着收入高增長、高毛利率之名進軍本港資本市場，投資者會否受落？

撰文：旻晞

早前市場消息指巨子計劃在港集資最多78億元，聯席保薦人為高盛及中金。集團為內地基於生物活性成分的專業皮膚護理產品生產商。去年按零售額計，五大專業皮膚護理公司佔中國專業皮膚護理產品市場的44.7%，其中巨子以10.6%的市場份額排名第二；同時自2019年起，連續3年是中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司，旗艦產品「可麗金」及「可復美」按零售額計分別排名第三及第四暢銷產品。

兩旗艦產品銷量 佔去年總收入九成

截至最後實際可行日期，巨子的產品組合共有105項SKU，涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和保健食品的八大主要品牌。但集團收入仍相當依賴「可麗金」及「可復美」兩旗艦產品（品牌包括一系列產品如保濕噴霧、面膜、潔面乳等），去年兩者收入便佔集團總收入的92%。

 巨子的核心技術是重組膠原蛋白，優勢在於其皮膚修護和抗衰老的功效，恢復保持肌膚水份和彈性，防止色素沉澱。中國基於生物活性成分的專業皮膚護理產品市場去年規模達444億元（人民幣，下同），並預計將增至2027年的2810億元，市場顯然正處於高速增長期。

採醫療機構+大眾消費者策略

配合市場高速發展，集團於銷售網絡方面實行「醫療機構+大眾消費者」雙軌策略。截至最後可行日期，集團產品已銷售至內地1000多家公立醫院、約1700家私家醫院和診所，及約300家連鎖藥房品牌；另外以線上線下直銷渠道銷售產品，知名電商平台天貓、京東等都能找到其產品，按去年銷售劃分，直銷與經銷商銷售人佔比為46：54。同時集團自往績期間，亦有參與內地目前最為流行的「帶貨」銷售活動。如今年首5個月，便與40名KOL合作，每個KOL的銷售金額均超過10萬元。

 業績方面，集團以高毛利率見稱，近年毛利率保持於80%以上，主要是集團一條龍承包研發、生產、銷售。同時擁有自身專利技術，全自動生產，原料又以水為主要成分，都是毛利率持續高企的原因。事實上，同業毛利率普遍都有七成以上，反映內地擁有自家專利技術的護膚品牌盈利能力較高。惟近年集團純利率大幅下跌，主因銷售成本、專業服務費用上升。

 同時以標榜擁有專利技術、持續積極研發的企業來看，集團於研發開支卻較少投入，相關開支佔收入比最高不過2%。一旦競爭對手於技術上見突破，實不利集團的長期發展。目前其主要競爭對手包括敷爾佳、芙清等。

研發開支佔收入不過2% 遠遜同業

 巨子控股股東為創辦人范代娣與丈夫嚴建亞，兩人白手興家，共同控制逾62%股權，亦先後引入其他投資者，合共持股近38%，包括高瓴資本、中信產業基金、阿布扎比投資基金、中金、國開行旗下的上海莘栩。

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