習：發展着力點在實體經濟 五大內銀速回應 披露最新貸款數字

【明報專訊】中共總書記習近平在二十大報告指出，中國堅持發展經濟的着力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造業強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國等。習近平又指要加快發展綠色轉型，實施全面節約戰略。五大內銀隨即公布，指高效支持實體經濟，並各自率先披露截至9月底用於支持實體經濟，如製造業、綠色事業的最新貸款數字及措施。