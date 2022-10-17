高盛：內地動態清零料維持至明年第二季

高盛比較今年與過去五屆中共全國代表大會對股市的影響，指出過去會議舉行前夕，內地股市會在一個月內出現5%的升幅，但今年未出現此升勢，因目前中國MSCI在全球股市和風險資產受全球的通脹、各國政策和地緣政治等憂慮加劇環境下，第四季以來下跌了4%。

國指自去年高位跌逾半 看高一線

高盛指出，目前市場關注習近平會否打破兩屆任期限制的傳統，令過去但凡換屆市場或認為新一屆政府將集中推動經濟增長，因而金融市場短期有機會回升的機率變得不確定。

高盛表示，二十大仍未出現任何新和實質性的政策轉變，故仍維持過去投資策略的取態，較看好A股表現，因相對離岸股票較少受環球經濟影響而波動。

高盛同時認為國企指數仍有吸引力，因目前其看跌期權的行使價更低於環球金融風暴水平；且國指自2021年高位至今已累跌54%，過去一個月累計跌幅亦有13%，再者按基本分析，高盛預計未來5年中國企業的利潤每年將增長10%，對國企股股價構成支持。

（中共二十大）