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資深策展人：0+3無助展商回流

標籤：經濟

【明報專訊】本地資深展覽策劃人葉宜昌（Sion）透露，公司在疫情下拓展新工作室INCUBASE Studio，並取得知名動畫海賊王（One Piece）的版權，為其打造亞洲巡迴體驗展。Sion直言，回顧過去兩年疫情封鎖令不少海外參展商卻步，工作室生意減半，有5至6間參展商因此放棄在港參展。儘管最近本港放寬防疫政策，推出「0+3」入境檢疫措施，亦未能吸引參展商回流和旅客到港，加上鄰國大力推動授權搶客，相信要進一步實施「0+0」，參展生意才有機會回復至疫前水平。

去年底成立的INCUBASE Studio， 主攻IP授權，由港人製作展覽內容，作為收費展向世界各地推銷。Sion表示，本港擁有專才、多年授權IP經驗，以及大眾對動畫接受力高和地理的優勢。Sion直言，香港絕對有能力作為IP授權創作基地，地理上鄰近內地模型生產廠房，可方便監察成品進度，再者可對外推銷，如東南亞等地對娛樂體驗展需求相當大。

海賊王巡迴展下月港起航

《大海賊時代！亞洲巡迴展》香港站將在下月24日開幕，主攻本地港人，利用3D、VR打造三大主題場景。Sion透露，其後會移師至東南亞各地展出。項目投資約2000萬元，預計總收益票房達8000萬至1億元，料各地能吸引50萬人參加。Sion指公司聚焦五感體驗展，該類展覽回本期需2至3年，而現時手上有4至5個IP授權項目，包括本地文學作品和荷里活電影等。