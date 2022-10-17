資深策展人：0+3無助展商回流

去年底成立的INCUBASE Studio， 主攻IP授權，由港人製作展覽內容，作為收費展向世界各地推銷。Sion表示，本港擁有專才、多年授權IP經驗，以及大眾對動畫接受力高和地理的優勢。Sion直言，香港絕對有能力作為IP授權創作基地，地理上鄰近內地模型生產廠房，可方便監察成品進度，再者可對外推銷，如東南亞等地對娛樂體驗展需求相當大。

海賊王巡迴展下月港起航

《大海賊時代！亞洲巡迴展》香港站將在下月24日開幕，主攻本地港人，利用3D、VR打造三大主題場景。Sion透露，其後會移師至東南亞各地展出。項目投資約2000萬元，預計總收益票房達8000萬至1億元，料各地能吸引50萬人參加。Sion指公司聚焦五感體驗展，該類展覽回本期需2至3年，而現時手上有4至5個IP授權項目，包括本地文學作品和荷里活電影等。