鄺翠玲：退休返內地生活 部分資產宜掛鈎人幣

他預計現時在內地每月的生活支出約4000元人民幣，而香港持有物業的按揭每月供款8000元，尚餘約114萬元貸款，將於60歲供滿，物業目前估值600萬元。陳先生現有200萬元現金資產，每月盈餘約1萬元。

他有以下想法：

1. 中國內地的通脹較高，現時4000元人民幣看似不多，未來開支可能會大幅上升，對他的退休大計會有多大影響呢？現在有什麼準備工夫可做？

2. 若真的回內地退休，退休金又真的不足夠的話，賣掉香港的物業是否一個可行的方法？

雖然中國已躍升為世界第二大經濟體，但以人均GDP來說，它仍然是一個發展中國家，普遍現象是增長較快，通脹也較高，當然20年後情况會變成怎樣難以預料，但現實是我們不能夠以已發展國家的平均2%通脹率為參考。

假設我們以平均通脹4%估算，陳先生的每月4000元（人民幣，下同）支出，在65歲時已漲至約8500元，往後20年的總退休支出（假設退休後，退休金仍可維持4%的年增長回報）約需202萬元。不過我們不能忽視另一要素，就是匯價的波幅，近期因美元的強勢引致全球貨幣大跌，但我們不能假設在未來40年也是這樣的持續強勢下去，它始終都會有調整的一天，而在未來40年，這種匯價波幅也可能發生呢。

降匯價波動影響

另一方面，匯價是各國政府於宏觀經濟及政治環境所作出的決定，我們作為一個升斗市民，很難預先估計各國政府怎樣調控匯價，所以一個比較實際的策略便是套戥交易。不是叫陳先生作投機活動，只是說如果他計劃日後在內地退休，便應該將資產某程度上和人民幣掛鈎，令匯價的波幅影響降低。

現時人民幣匯價是近年低位，執筆時港元兌人民幣是1.1，比年初時的1.23已下調了11%。筆者沒有水晶球，不知道匯價會否再下跌，但暫時可以先將部分資產買進人民幣，作為匯價對冲，若日後匯價再下跌也可將再繼續行動。

根據陳先生的財務狀况，筆者建議可將40萬元投放在以人民幣計價的儲蓄保險計劃，在65歲（滾存19年）時預計可滾存至99萬元，約為總供款的2.5倍。你可以說99萬元只是所需款項的一半，但筆者認為在這時要拿兩倍資金（88萬港元，是現資產的近半）出來，在風險管理方面是很有考慮的，始終這資金要長期滾存，不能過早動用，所以要好好拿揑投放資本額。但換一個角度看，如果陳先生每年在這戶口中提取6萬元年金，估計差不多已可支付基本生活費，對生活也有基本保障。

保留港物業出租 增收入來源

至於應否賣掉香港的物業，筆者認為若把這物業出租，反而某程度上可提供一個和通脹掛鈎的被動收入來源，既然物業已供滿，又當作是留一條後路給自己，何樂而不為呢？

美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]