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溫傑：中鐵受惠基建行業發展

【明報專訊】美國數據反映當地通脹壓力持續，預示聯儲局將繼續加息。事實上，聯儲局上星期公布了9月份議息會議紀錄，當中顯示官員對通脹急升感到意外，預期利率將維持在較高水平一段時間，直至通脹回落。縱使有官員擔心加息過度會帶來負面影響，但更多委員認為做得太少比做太多有更嚴重後果。

掉期市場顯示，市場再次調升加息預期，佔計聯儲局將於未來兩次會議各加息0.75厘，而利率或待2023年3月升至4.85厘才見頂。我們暫時維持早前判斷，預期聯儲局將於11及12月分別加息75及50點子，並於明年2月進一步加息25點子，即利率由現時3至3.25厘，上調至4.5至4.75厘。

美國勢持續進取加息，雖未有進一步推升美匯，但港元匯價仍持續偏軟，再次觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證，金管局上周連續兩日入市買入港元。截至上周五，本港銀行體系結餘已降至1066.05億元。根據統計，今年5月至今金管局累計入市36次，合共承接2316.79億元。隨着銀行體系結餘下降，料本港銀行將於年內再次調升最優惠利率，或對投資氣氛有負面影響。

A股前景相對吸引

A股方面，雖然外部環境仍偏負面，加上市場情緒明顯轉淡，短期A股波動難免，但中線前景有望逐步改善，原因是：

1. 經濟動力有望好轉，市場當前尚未反映利好，當市場氣氛穩定下來，股市有望反映更多正面因素；

2. 長假後，短端市場利率顯著下滑，流動性明顯寬鬆，而當前信貸回升迹象顯現，寬貨幣和寬信用政策正在見效，後續信貸需求有望維持復蘇，助力景氣復蘇的同時，將推動資金進入股市；

3. 央行連續表態將致力於維持人民幣匯率平穩，有助於市場信心恢復。

因此，儘管市場仍受外部因素干擾，短期仍有波動，但上證指數在3000點以下的回落空間或有限。一旦全球市場情緒有所企穩，A股有望率先開啟反彈。我們估計，A股表現或相對優於較受外圍影響的港股。恒指下級重要支持為2011年10月的「歐債危機底」16,170點。

至於個股部署，今個星期為大家帶來中國中鐵（0390） 。其業績穩健增長，上半年公司實現營業收入達5606億元人民幣，同比增長12.5%。業務分類看，基礎設施建設實現營業收入4959億元人民幣，同比增長7.9%，佔整體的88.5%。歸母淨利潤超過151億元人民幣，同比增長 15.5%。

1至8月份，全國固定資產投資（不含農戶）按年增長 5.8%。展望未來，內地有機會進一步支持基建行業發展以刺激經濟，有利集團盈收前景。建議於3.8元買入，目標價4.5元；止蝕價3.4元。

希慎憧憬全面通關 零售租賃復蘇

第二隻股份是希慎興業（0014），集團的投資物業組合涵蓋寫字樓、商舖及住宅三大類，並且均位於銅鑼灣人流較多的地區。儘管香港疫情在今年上半年屬高峰期，但希慎的商舖及寫字樓出租率都均過九成的穩健水平，反映營運團隊執行能力理想。隨着疫情受控，零售市場料慢慢復蘇。若香港重新全面通關， 中長線寫字樓租賃有望正常化，人流上升亦可提升投資物業的估值，以及帶動重估收益反彈。買入價為19元，上望21.5元，止蝕價為17元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]