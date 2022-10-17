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區偉志：幣安的加密國度

【明報專訊】在幣圈中，幣安（Binance）這個名字絕不陌生，它是加密貨幣世界中的巨無霸，而其創辦人加籍華人趙長鵬，也是圈內最具影響力的人物之一。趙長鵬生於中國，12歲移民到加拿大，畢業後曾在東京交易所及彭博工作，其後到上海創業成立軟件開發公司。

2017年，趙長鵬趁着加密貨幣大牛市，創辦了幣安，僅用了不到一年便成為全球最大的加密貨幣交易所。今年1月，趙的個人資產淨值達到960億美元，成為華人首富，比李嘉誠及馬雲更富有。現時幣安擁有接近50%的市佔率，每天交易量達數百億美元，在幣圈舉足輕重。無論是幣安或是趙長鵬本人，無疑都是傳奇。是甚麼成就了幣安的傳奇？幣安傳奇背後又有怎樣的挑戰？

幣安以交易所作起點，提供數百種加密貨幣的交易，及多種產品和附加服務，打造一個覆蓋整個幣圈的生態系統，其中重要一環是發行了自家的區塊鏈──幣安鏈（BNB Chain）。與以太坊類似，是智能合約應用平台，主要應用於DeFi及GameFi，在其平台上開發的應用程式數量僅次於以太坊，然而其驗證者節點的數量過少，被質疑太中心化。

而BNB（幣安幣）則是幣安鏈的治理代幣，為第三大的加密貨幣（不計穩定幣），可用以支付幣安平台上的交易費及獲取折扣，也可在平台上質押以賺取穩定收入。為控制供應量及維持價格，幣安會根據幣價、燃料費和該季度的新區塊數量，自動銷毁一定數量的BNB幣，是一個通縮的幣種，對幣價有一定支持作用。

幣安同時支援新項目開發者，讓他們透過發行平台（LaunchPad）募資及上市，就像IPO一樣，用戶可以參與新上市項目的ICO（Initial Coin Offering）。曾大受歡迎的Move-to-Earn項目StepN也是在幣安LaunchPad發布。由於幣安的用戶眾多，相信它的發行平台是吸金能力最高的ICO平台之一，對開發者來說有一定吸引力。

除了BNB幣，幣安也發行了穩定幣BUSD，與美元1：1掛鈎，現時為市值第三大的穩定幣，僅次於USDT及USDC。BUSD不但與USDC一樣有美元及國債作抵押，更有定期的審計報告，並由紐約州政府核准和監管，所以在5月初另一穩定幣UST跌入死亡螺旋時，BUSD的價格依然相當穩定。由此可見，幣安無論在交易所、公鏈、發行平台或是穩定幣方面都有市場領導地位，業務涉及整個生態圈，在幣圈甚具影響力。

面臨監管及「加密嚴冬」挑戰

誠然，幣安也有它的隱憂。過去兩年由於監管加劇，幣安也要面對現實，開始到處申請牌照，現時幣安在G20國家中只有在法國、意大利及巴西取得牌照。美國的分公司雖然在大部分州也有牌照，但偏偏在紐約州未能拿到，所以在美市場份額不高。此外，美國監管機構正在調查幣安內幕交易及BNB幣當年是否屬於未經註冊的證券發行。

至於香港，證監會在去年曾警告市民幣安未獲發牌或註冊，執法部門將適時採取行動，可見幣安也有營運上的風險。上周，黑客更看準幣安的跨鏈橋作攻擊，偷取過億美元的BNB幣，雖然客戶沒有損失，但對其聲譽已有一定的影響。此外，在「加密嚴冬」裏，幣安也要面臨更巨大的挑戰和考驗，因為市場成交量已大幅萎縮，可見幣安巨人之路也是困難重重。

幸而，幣安並沒有受LUNA及三箭資本倒閉事件影響，更有資金去收購其他公司，證明有一定的風險管理水平。截至9月中，BNB更是本年跌幅最少的十大加密貨幣，其生態圈相對穩定。趙長鵬並不只安於做交易所的營運商，他更希望把幣安的生態圈融入Web3的長遠發展，成為去中心化的老大。幣安的未來能否更亮更光？大家拭目以待。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

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[區偉志 加密解碼]