林嘉文：英減稅計劃主導英鎊走勢

央行干預債市 鎊匯回升

由於30年期英國國債的價格今年已大幅下跌，有人擔心這可能意味如果國債價格進一步下跌（收益率上升），那些借錢投資英國長期國債的英國養老基金可能面臨更高的追加保證金風險。

然而，英國財政大臣離職，可能會緩解市場對英國激進減稅政策的擔憂，有望在短期內提振英鎊表現，故未來一星期的政策發展值得投資者關注。

英鎊短期上試1.14

儘管英鎊兌美元短期可能會重新上試1.14甚至1.16水平，但我們預計英鎊兌美元中期或會輕微走低，目前關鍵的短線支持位分別在1.0700和1.0500。若市場對潛在政策轉向或預算提案感到失望的話，將會增加英鎊下試1算水平​​的風險，但我們認為英鎊兌美元仍有望穩守1.0500至1.0700水平，不會輕易失守該區間。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]