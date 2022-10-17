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何啟聰：恒指呈射擊之星 騰訊熊53546

標籤：何啟聰

【明報專訊】恒指上周五在美股單日轉向帶動下，一度重上17,000點。不過，尾市升幅大為收窄，陰陽燭呈射擊之星形態。投資者可考慮以17,000關作為大市短期好淡的分水嶺參考水平，倘美股升勢未能維持而恒指再度失守16,500點，則後市尚有再破底之可能，淡友可續考慮新上市較貼價的恒指熊證。相反，如美股反彈持續，恒指能重上17,000點之上企穩，且可留意進一步反彈的機會。

騰訊（0700）上周五出現技術反彈，不過尾市升幅收窄。短線追升難度或較高。淡友可考慮在技術阻力位附近開淡倉，升破阻力止蝕。看淡可留意騰訊沽26435，行使價223.68元，2023年6月到期；或騰訊熊53546，收回價264.00元，行使價267.00元，2023年7月到期；看好可留意騰訊購25573，行使價309.08元，2023年2月到期；或騰訊牛65382，收回價231.88元，行使價228.88元，2023年10月到期。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]