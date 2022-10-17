瑞銀亞洲：北水加持 藥明購11540

【明報專訊】受美股上周四「奇蹟」帶動，港股上周五「枯木逢春」，曾一度升逾600點，可惜升勢曇花一現，終收報17,028點，只升198點。受大市帶動，藥明生物（2269）上周五領跑。根據瑞銀港股通（滬）資金流顯示，連續兩日有資金流入藥明生物，曾一度急升。看好可留意瑞銀藥明認購（11540），行使價60.05元，2023年2月到期，有效槓桿約4.2倍。市場所見，也有一定資金流入熊證及認沽證，反映有部分投資者認為升幅已經到頂。如投資者看淡藥明，可留意瑞銀藥明認沽 （25311），行使價42.83元，2023年9月到期，有效槓桿約2倍。
投資者如希望兩手準備捕捉美股走勢，看好納指可留意納指認購（10629），行使價13100點，2023年3月到期，有效槓桿約9.4倍。如投資者看淡納指，可留意納指認沽（10447），行使價8800點，2022年12月到期，有效槓桿約9.6倍。
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