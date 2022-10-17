摩根大通亞洲：內地股市回穩 M通購10559

【明報專訊】內地股市近日回穩，上證指數上周一度跌穿3000點大關後有資金趁低吸納。至於國際投資者注視的MSCI中國A50互聯互通指數上周曾跌穿今年5月低位，惟2100點水平暫覓承接。據內地媒體報道，於上月底召開穩經濟工作會議後，地方政府將推動政策落實，重點為「穩投資及促消費」領域。另一方面，據萬得（Wind）數據顯示，A股近日公布回購的上市公司數目持續增加，截至10月13日，今年以來已有456間公司公布回購方案，當中以中國平安A股以50億人民幣回購暫列於回購金額首位，市場憧憬企業回購或利好投資者信心。
如投資者希望部署內地股市，可留意追蹤MSCI中國A50的相關窩輪（相關資產簡稱為「M通」）。看好可注意M通購 （10559），行使價2400點，實際槓桿近10倍，明年2月中到期；看淡或對冲持倉風險可參考M通沽（10567），行使價2000點，實際槓桿近6倍，明年3月中到期。
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