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廖偉強：把握減辣救市的最佳時機

標籤：廖偉強

【明報專訊】香港在這幾年間，由反修例運動到新型冠狀病毒肆虐，接連打擊香港經濟與民生，加上香港對外地及內地實施嚴厲的檢疫措施，就更令香港人筋疲力盡；做生意的老闆們叫苦連天，打工仔更時有被拖欠薪金的個案出現，在緊日子中怨聲四起。

屋漏偏逢連夜雨，美國聯儲局在這段期間不斷加息，香港的銀行最終亦跟隨調整，大部分港人都感受到日子變得更艱難；物業市場籠罩着負面情緒，這個時候，就算想入市的買家，亦變得非常審慎。

樓市搖搖欲墜，很多地產相關的行業亮起警號。目前，地產代理人數多達4.1萬人，持有營業牌照的地產代理公司亦超過7100家，競爭向來激烈，現今樓價已由去年高位累挫近一成半，而整體物業交易量更急降三成至四成，地產代理從業員收入肯定大跌，地產代理公司更錄得嚴重虧損。

觀乎近期疫情再次緩和，政府亦積極放寬各項防疫措施，逐步踏上復常之路；而內地二十大會議，以及之後特首李家超任內首份《施政報告》，更是復常的關鍵。筆者相信周三的《施政報告》，必定有很多挽救經濟和吸納人才的措施；至於樓市方面，焦點自然集中在會否調整樓市辣招。

需知道樓市連繫着香港的經濟，房地產與很多相關行業環環相扣；樓市信心崩潰，所帶來的影響既深且廣；香港政府收入中，賣地收入及買賣物業的稅收，佔香港庫房收入非常大比重。政府要救經濟，必須先救樓市；樓市回穩，經濟才有機會盡快復元。

筆者認為政府今次必須抓緊時機放寬或優化部分樓市辣招，不能再議而不決。如果錯過了最佳的救市時機，經濟及樓市最終可能要「硬着陸」，屆時一切也來得太遲了。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]