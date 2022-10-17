布少明：樓市復常 還看施政報告

未來是起是跌 全繫有否政策扶持

筆者相信，樓價下跌「已成定局」，全年樓價跌幅或擴大至雙位數，屆時將出現2008年後最大跌幅。價跌量難升，預計全年整體物業（包括住宅及非住宅）註冊量錄約6.4萬宗，是自1991年以來32年的新低。

加息及疫情夾擊已重創港樓，現時香港無論經濟及樓市，都已經來到最關鍵轉角位，未來是起是跌全繫於是否有政策扶持。根據市場消息，「0+0」全面對外通關的願望相信已成空，惟削減BSD辣稅仍存在機會。在此，再次懇請特區政府能聽取業界的意見，於即將公布的《施政報告》中提出更多招商引資的方案，吸納中外人才及資金來港，同時「減辣」助樓市盡早復常。如明年跌勢持續，樓市價量暴跌，必定引發骨牌效應，進一步推倒經濟，故建議特區政府提出有效的方案及早止跌，減少負資產及民怨，並有助樓市軟着陸。

筆者在地產行業工作多年，見過多次港樓由跌轉升，深信現時價量下跌只是受外圍利淡因素影響，本港樓市基調穩固，相信若政府能有效吸引資金來港以及解決移民潮帶來的副作用，待資金再次湧入樓市即會復常。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]