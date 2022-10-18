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國泰10月增400航班 主攻英日航線 分析：飛日屬短途 調配較彈性

【明報專訊】踏入第四季旅遊旺季，適逢本港放寬入境檢疫政策至「0+3」，國泰航空（0293）昨日公布9月營運數據改善（見另稿），同時宣布除於本月加開逾400班航班外，也會於未來兩個月分別增加700及1200班航班，即合共增加50萬個機位，當中有約14萬個機位專攻「港人鄉下」日本。海外航空公司亦紛紛響應「0+3」增加航班，但加班規模相對本地航空公司小。日本航空及全日空分別在12月起和本月底起增加每日1班機來回日本羽田及成田機場。

明報記者 陳麗歡

大和資本市場執行董事劉偉健表示，日本和香港同步放寬入境措施，本地及海外航空公司亦瞄準港人外遊商機，加機飛香港，惟整體客運力與疫前比較仍差一大截。

國泰加機明顯較海外航空公司積極。國泰表示，11及12月在早前已安排開放預訂的航班外，分別加開146班及234班往返日本的航班，為熱中到日本旅遊的乘客於未來兩個月增加合共近14萬個機位，包括將在11月復飛東京羽田機場航線，12月復飛札幌航線。

另外日航在上周四（13日）公布，12月起增至每日1班機來回東京羽田或成田機場；全日空也在上月香港實施「0+3」時表示，本月底起增至每日1班機來回東京羽田或成田。

大和：加機未紓旺季票價加幅

劉偉健表示，參考過往港人飛日本的旅遊紀錄，海外航空公司加機顯示即使本港有「0+3」限制，但「市場有商機、有生意，就會回來賺錢」。他又表示，儘管海外機組人員仍須閉環進入香港，但香港飛日本只屬短途機，在調配機隊和機組人員更彈性。不過，他認為加機未能紓緩旺季機票價格加幅，在票價上「不能期望太多」。

國泰本月已加開超過400班航班往來亞洲及長途航點，月內亦恢復營運5個客運航點，包括馬德里、米蘭、迪拜、加德滿都及班加羅爾，令航點增至51個。國泰重申有信心達成6月時所提出的目標，即今年底的客運航點將較年初1月時的29個增加一倍。

除了增加備受港人歡迎的日本航線運力，國泰在11及12月亦將額外加機往來倫敦希斯路，合共增加3.15萬個機位。當中，在12月時前往該地的航班更將增至每日4班；12月5日起，來回倫敦希斯路的CX251及CX252重點航班，亦開始恢復頭等艙服務。

英航年底復飛香港倫敦 每日1班

英國航空在上月下旬亦表示，將恢復從倫敦飛往香港的客運服務，12月19日起恢復每日1班來回香港及倫敦希斯路航班。

劉偉健表示，國泰長途機經濟艙有需求，恢復頭等艙位，能進一步推動收入增加。儘管長途機加機較困難，不過劉稱「只要港府進一步放寬機組人員及旅客入境，航空公司自然會飛香港」。

雖然有人「漏夜趕科場」，但也有人「辭官歸故里」，維珍航空月初便公布無限期停飛來回香港至倫敦的航班，是繼2021年底美國航空退出香港市場後，第二家宣布撤港的航空公司。