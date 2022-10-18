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9月客運量按年倍升 貨運續弱

【明報專訊】受惠港人外遊及海外留學生回校需求，9月客運量26.58萬人次，按年升逾1倍，但仍僅為2019年9月疫情前的約11%。同期載客率按年大增26.7個百分點至72.5%；另一方面，貨運仍較疲弱，同月運載10.41萬公噸貨物，按年減少20.6%。

林紹波：飛英需求大 載客率96%

國泰9月客量26.58萬人次，即平均每天載客增至逾8800人次水平，收入乘客千米數按年亦倍增。首9個月計，載客人次升1.2倍，運力升6.7%，收入乘客千米數升1.3倍。客運力方面，按年升27.8%， 相當於2019年疫情前約16%水平。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的到海外開學的需求推動。自9月的第二個星期起，前往美國的留學生需求放緩，惟前往英國的留學生需求則十分殷切。因此將往來香港和英國的航班由8月時的111班增加至9月的134班，上月前往倫敦的航班載客率更高達96%。他續稱，來港的客運需求亦有改善，尤其是從美國及加拿大出發的長途航班。

貨運方面，9月運載貨物按年跌20.6%至10.41萬噸，貨物收入噸千米數按年跌28.3%，貨運力按年跌14%。林表示，放緩趨勢是預期之中，因而削減貨運運力及長途的只載貨客機航班，但對傳統貨運旺季高峰期穩健需求依然正面，即使未及去年的水平，但仍預計表現較歷年的平均水平為佳。