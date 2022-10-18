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內地押後公布GDP 沒交代日期原因

【明報專訊】內地原定在今日公布第三季GDP增長，及零售、投資、工業增加值、房地產開發等數據，不過國家統計局昨日更新日程，將「延期」公布數據，但出乎投資者預料沒有公布新的發布日期，亦未有說明原因。早前海關總署也延遲原定於上周五（14日）發布的月度貿易數據。

目前內地正召開中共第二十次全國代表大會，翻查2017年的十九大會議，第三季經濟數據當時如期在會議期間公布；2012年的十八大會議在11月舉行，當時僅公布10月經濟數據，而非季度數據。IG亞洲市場策略師Jun Rong Yeap認為，延期發布可能引起外界擔憂數據不佳，但目前市場已習慣內地增長疲弱，關注焦點仍在二十大的後續行動。

二十大未談防疫政策 分析料沒大調整

市場普遍認為二十大報告未有着墨具體經濟政策。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，報告沒有提及未來防疫政策的方向，認為現行政策不會很快有重大調整。另外，報告重申「發展」是共產黨執政的第一要務，或能打消部分投資者認為中國政府不再以經濟增長為重的擔憂。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，二十大報告指出科技進步和專業人才對國家未來發展至關重要，至少會加快實現高科技自立自強，是為應對美國的晶片法案，她預期半導體科研開支將會上升，相關政策料在會議結束後公布。