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恒指先跌後升 後市看中國數據美股業績

【明報專訊】美股回補空倉後，上周五（14日）標指跌逾2%，拖累港股昨天早段最多下跌279點，低見16,308點，再現11年新低；不過港股低位漸見支持，A股下午轉升，帶動恒指下午跌幅收窄，臨近收市曾升逾160點，收市升25點或0.15%，收報16,612點，主板成交957億元。國指昨日收報5633點，上升0.07%，科指收報3200點，下跌0.2%。

截至昨晚11時半，恒指夜期報16,894點，高水281點。

A股午後轉升 台日股跌逾1%

北水昨日淨流入港股55.5億元，其中11.45億元淨買入騰訊（0700），美團（3690）淨買入3.97億元。上證指數昨日早上觸及3052點後倒升，收報3084點，上升0.42%，深成指數上升0.36%，收報11,162點。亞太區內其他股市則受外圍拖累，日股和台股指數分別下跌1.16%和1.23%。

中共總書記習近平周日在中共二十大會議宣讀會議報告。瑞銀指出，報告將國家安全和社會穩定部分獨立成章，認為當局在國家安全層面的考慮，包括意識形態安全，意味未來互聯網內容和教育行業可能繼續面臨較強監管。昨日互聯網內容平台股走勢偏弱，百度（9888）跌5.32%，為表現最差藍籌，嗶哩嗶哩（9626）跌2.04%，騰訊跌0.8%。

報告亦指動態清零防疫政策能最大限度保障人民生命安全，市場認為二十大後防疫措施不會大幅放寬，旅遊股一同下跌。

攜程（9961）跌1.96%，同程（0780）跌1.82%。信銀國際首席經濟師卓亮認為，二十大報告淡化經濟增長速度描述，經濟措施沒有太大改變，市場仍觀望會議會否再提出具體經濟政策，現時未見二十大對短期股市會有明顯影響。

分析：16100點有較強支持

港股昨日的低位，與2011年10月時的低位16,170點相差只有138點，凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑認為，昨日港股初步回穩，後市要視乎陸續公布的美股第三季盈利表現，以及剛於昨日延期公布的內地經濟數據，目前港股在16,100點有較強支持，不過上述因素若出現問題，相信恒指也未能守穩該水平。