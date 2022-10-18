內銀傳大手沽美元穩人幣

昨天一年期美元兌人民幣遠期匯率迅速下跌至6.95水平，消息人士認為，沽出美元操作的規模相當大。截至昨日晚上10時，在岸人民幣報7.1926，下跌1點子（1元等於1萬點子）；離岸人民幣報7.1975，上升228點子。

渣打：人幣短線難大彈

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，雖然人民幣兌美元偏弱，但兌一籃子貨幣表現相對穩定，反映市場對人民幣的信心，毋須太過負面。不過，在美國聯儲局維持鷹派取態、積極加息的情况下，料人民幣匯率短期內不會出現大幅反彈，最快需待聯儲局明年初「改口風」，立場由壓抑通脹至轉為支持經濟，帶領美元以外的貨幣走強，人民幣才有機會回升。

另外，昨日人民銀行公布本月中期借貸便利（MLF）利率維持2.75厘不變，等量操作，沒有淨回籠或淨投放。劉健恒指出，內地正進一步放寬銀根，雖然本月未再減MLF利率，但估計下月可能再減10點子（1厘等於100點子）。