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周大福預警下半財年內地同店或轉跌 疫情高峰一成舖暫關門 近兩月銷售轉差

【明報專訊】周大福（1929）上周五公布第二財季數據後，管理層在分析員會議透露，預料內地下半財年同店銷售表現受壓，雖然仍維持低單位數增長的預測，惟有風險出現持平甚至倒跌情况。同時，內地疫情高峰期間，集團有一成店舖要暫時關閉，近期仍有6%至7%關閉，以9月底共經營6392個零售點計，即最多仍有逾440個零售點因疫情而暫時未能營業。

明報記者 蕭嘉聰

雖然業務受壓，不過集團上半財年在內地已淨開設933間零售點，現時更進一步上調全年開店指引，由1000間增至1200至1300間。周大福昨日股價先跌後回升，最多跌近5%至13.64元，見一個月低位，收市微升0.7%至14.42元。

大摩：十一黃金周同店跌逾一成

摩根士丹利的報告提到，集團維持今財年收入單位數增長及核心營業利潤率10%的指標，同時提高開店目標，惟同店銷售有機會受壓。內地上季在7月同店仍急增逾20%，但8月至9月已經倒跌，而受疫情復蘇及高基數影響，十一黃金周的同店銷售更按年下跌超過一成。港澳方面，集團管理層預計，受惠於疫情管控政策放寬及低基數效應，下半年財年同店銷售增長將可加快，全年同店銷售增長將合乎預期的逾一成。該行給予周大福「跑贏大市」評級，目標價16.5元。

美銀則引述管理層稱，下半財年內地同店銷售指引維持為低單位數增長，但有風險下調到持平至微跌水平。

此外，集團上半年財年淨開設933個周大福珠寶零售點，逾400個新零售點位於新城市，認為低線城市的滲透率仍偏低。至今年9月底，集團共開設205間精品店，雖然精品店型的面積較細，不過效率更高，因此可與傳統商店維持相同的銷售額，全年目標為開設300間精品店。

美銀：人幣貶值拉低毛利率

下調4%純利預測

該行將周大福今財年的純利預測下調4%至81億元，以反映更高的黃金銷售佔比、開設更多零售點以及人民幣兌港元貶值將拉低毛利率。美銀重申「買入」評級，目標價維持19元不變。

Jefferies報告指，雖然周大福第二財季的同店銷售受疫情影響，惟大致符合預期，加上加盟店的擴張及經營槓桿，可彌補黃金產品佔比較高導致毛利率受壓的情况。考慮到周大福繼續擴大市佔率，該行給予集團「買入」評級，目標價維持18元。

Jefferies：市佔率續擴 可「買入」

近年周大福業務重心已傾向內地業務，惟疫情下內地消費亦受壓。據Jefferies早前一份內地黃金周的報告，今年黃金周的旅客流量及消費僅是2019年的60.7%及44.2%水平，期間的同店銷售與9月相似，由於更嚴格的防控措施，因此9月的表現較7、8月更弱。