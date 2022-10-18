莎莎上季銷售跌1.1% 關閉內地四成門店

集團指出，短期內市場將按照店舖的營運表現和盈利能力，繼續改善店舖網絡，嚴格控制整體成本，以減低虧損及保留實力，長遠支持集團內地市場的持續發展。截至9月底止，集團在內地共經營42間分店，按季急減29間店。

內地疫情同時影響莎莎電商業務，受內地不同地區實施局部或全面封鎖措施，對跨境物流以及內地電商倉庫補貨造成嚴重影響，拖慢由港直接送貨予內地客戶的跨境物流安排，香港線上業務在自家網店帶動下，期內銷售按年升70%。

自家網店帶動 港線上銷售增七成

集團又稱，疫情持續令港澳營業額按年下跌8.5%至4.78億元，不過同店銷售仍增長6.7%。

截至9月底止，集團在港的店舖數目按年淨減少11間至71間分店，不過業務受本地消費帶動，以及政府消費券計劃期間推出促銷活動吸引消費者，自今年財年起，港零售和批發業務每月均錄得按年正增長。

澳門方面，自6月底起澳門確診病例急升，令當地業務受到嚴重打擊，加上7月首次實施全市封城令遊客大減，零售和批發業務繼續錄得明顯下降。