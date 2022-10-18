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中電澳洲未變現虧損料擴大

【明報專訊】中電（0002）昨公布今年首三季業務狀况，並宣布派發第3期中期息每股0.63元，與去年同期相同。集團指首三季澳洲業務遠期合約仍持續出現重大不利公平值變動，且有關變動將不低於上半年匯報水平，意味首三季中電未變現虧損或較上半年進一步擴大。

中電表示，澳洲業務按長期對冲政策下，大部分發電量的售電合約價遠低於當前的現貨價，加上旗下兩家電廠發電量短缺未能滿足部分合約發電量，導致相關合約成本增加，集團因而將繼續錄得不利的公平價值變動，且有關變動不低於上半年匯報水平。今年上半年中電於澳洲業務便錄得未變現虧損79.57億元。惟集團指出，未變現虧損將會隨時間變更，並會在合約到期時消除，而價格上升的情况下生產及調度電力，長遠而言也能受惠高企的批發電價。

港售電量第三季按年轉升0.4%

另外，香港的售電量較去年同期下降2.3%，單計第三季則按年微升約0.4%，當中佔本地售電量30%的住宅售電量首三季要下跌4.5%。

中電表示，新冠病毒個案在夏季急增，導致經濟活動復蘇緩慢，但7至9月商業、基建及公共服務客戶類別的售電量較去年同期上升。淨電價自2022年1月以來急升10.6%，因國際燃料價格急漲，中電的每月燃料調整費亦需要上調，並相信燃料成本繼續承受壓力，客戶的電價也會受到影響。

此外，中電昨宣布委任陳智思為獨董和可持續發展委員會成員，今日生效。陳過去也出任多項公職，包括行政會議非官守議員召集人、M+董事局主席、香港故宮博物館主席、大館主席等。