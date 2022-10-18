渣打大灣區營商指數連跌五季

【明報專訊】渣打銀行與貿發局公布今年第三季 「渣打大灣區營商景氣指數」（GBAI），區內「營商信心」從第二季的43.3降至41.3，為連續第五個季度減弱。商業活動預期指數亦由52.5跌至49.9，是九個季度以來首次跌破50樂觀分界線。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，隨着香港放寬入境檢疫，預期未來幾個季度會保持復蘇步伐。惟在歐美衰退風險增加、內地經濟放緩、本地市場受利率上升及房地產市場疲弱所拖累，復蘇的速度和幅度受到限制。
報告顯示，在11個「粵港澳大灣區」城市中，香港及廣州在現狀指數均錄得增長，惟均未高於50樂觀分界線。另香港是唯一在預期指數中有升幅的大灣區城市。行業方面，金融服務的現狀及預期指數有見改善，主要由於房地產政策放寬，緩解相關信貸的下行風險。而創新科技則錄最大跌幅，劉健恒解釋，是由於消費者需求放緩及產能增長強勁等因素導致。
貿發局研究總監范婉兒表示，內地佔香港出口六成，隨着上半年出口數字慢慢改善，內地經濟繼續復蘇對港出口是正面因素，惟在外圍環境影響下，料出口僅維持緩慢增長。
GBAl是市場針對粵港澳大灣區營商景氣進行的前瞻性季度調查，渣打與貿發局合作每季訪問逾1000家大灣區企業，涵蓋製造及貿易、零售及批發、金融服務、專業服務和創新科技行業。