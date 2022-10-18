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復星停牌 傳150億售南鋼60%股權

標籤：經濟

【明報專訊】近期頻頻出售資產的復星國際（0656）昨日開市前停牌，以待發布一則可能的內幕消息。據外電報道，復星有意出售旗下A股上市的南鋼股份（滬：600282）60%股份予沙鋼集團，對價近150億元人民幣。

南鋼回覆內地傳媒查詢時表示，正向控股股東（復星）核實相關情况，尚未獲得書面回覆，信息核實後會根據情况披露。

而南鋼股份昨日亦與復星國際齊齊停牌。至於沙鋼集團旗下的沙鋼股份（深：002075）則未有停牌，股份更漲停，升10%，收報4.32元人民幣。

受消息刺激 沙鋼股份漲停

雖然消息未獲證實，但已令復星國際部分美元離岸債券自低位回彈，上漲約5美分。

復星同系的復星醫藥（2196）則升1.27%，報19.1元﹔其A股（滬600196）升0.64%，報31.35元人民幣。而復星國際本身，停牌前報4.83元。

值得留意是，若報道屬實，則復星國際又再次出售其長期持有的資產。

集團早於2003年入股南鋼股份，至今持股近20年。早前集團亦減持了持股多年的豫園商城（滬：600655）股權達5%，套現12.49億元人民幣。此前亦已出售包括青島啤酒（0168）及復星旅文（1992）等部分投資。

復星國際早前遭國際評級機構標普，將其長期發行人信用評級由「BB」下調至「BB-」，評級展望為「負面」，反映在未來12個月內集團難以有意義地延長到期債務。