日媒指美出口管制打亂計劃 蘋果停用長江存儲晶片

《日經亞洲》報道，128層3D NAND快閃記憶體是迄今中國最先進的晶片，較三星電子（韓：005930）和美光（美：MU）落後一兩代，但價格較主要對手低至少兩成。消息人士透露，長江存儲的產品已經過驗證，但在新iPhone開始量產時，並沒有進入生產線，迄今尚未有任何蘋果產品採用長江存儲的晶片。據稱，面對地緣政治壓力，以及美國國會議員連番施壓，蘋果決定改變初衷。

原擬最終購入佔所有iPhone四成晶片

美國商務部於本月7日將中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲，以及其他30家中國實體列入「未經核實」實體名單（unverified list）。當美國政府無法核實企業最終客戶的身分，就可將相關企業列入「未經核實」名單。雖然被納入名單的企業，仍可向其他商戶銷售產品，但任何企業不得在未經許可的情况下，與該名單上的企業分享任何含有美國科技的設計及技術等，以限制中國在科技及軍事領域的發展。

若「未經核實」名單上的企業不配合美國政府的核查，美國政府可在60天內將相關企業納入實體清單，讓這些企業面臨更嚴厲的貿易制裁。美國商務部正調查長江存儲是否違反美國的出口管制，向被列入實體名單的華為出售晶片。

16家華半導體企業 43高管美籍

長江存儲也受到美國政府針對中國晶片行業的嚴格出口管制打擊。新規定禁止美國晶片設備製造商向中國的先進晶片生產，提供技術支援。長江存儲的128層NAND快閃記憶體，正屬於這些規則的範圍，這意味該公司可能無法為蘋果生產足夠質量的晶片。向蘋果供應晶片，會被視為該公司的重大勝利，因為這將證明其有能力為全球頂級品牌提供優質產品。蘋果未就長江存儲的消息回應。自2020年以來，長江存儲致力減少對美國晶片製造設備的依賴，但取代美國技術需時。

受美國新的出口管制影響，美國人被禁止支持中國先進製程的晶片開發，令這些美國技術人員陷入兩難。《華爾街日報》的統計指出，16家中國上市的半導體企業高級管理層當中，至少有43人是美國公民。當中多人擔任行政總裁、副總裁和董事長等職務。這些高層幾乎都在美國晶片企業，又或半導體設備企業工作多年，然後進入中國晶片行業。部分人是通過中國政府的「千人計劃」等項目前往中國發展。除美國公民以外，美國商務部對中國的技術限制，還適用於美國永久居民、居住在美國的人和美國公司。

（綜合報道）

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