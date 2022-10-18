英撤減稅計劃 英鎊曾漲2%

【明報專訊】英新任財相侯俊偉撤回前財相關浩霆上月公布的減稅措施並縮減巨額能源補貼（詳見A16版），提振了市場對英國政府財政的信心。英鎊兌美元昨晚午夜前漲2%至1.14。英10年期國債孳息率昨晚重返4厘以下，英國30年期國債孳息率回落至4.3厘水平，跌幅達8%。英國富時100指數午夜前升逾1%，匯控（英：HSBA）在倫敦股價漲3%，歐洲股市普遍上漲。消息刺激道指開市不久漲逾600點，標普500指數漲2.5%，納指升逾3%。美10年期國債孳息率回落至3.9厘水平，有助科技股早段上漲。摩根士丹利分析師將蘋果（美：AAPL）列為首選股，其股價早段漲2%。
英倫銀行昨起停止緊急買入長期國債的操作，並公布將在下周一（24日）起恢復銷售透過資產購買機制（APF）持有的企業債券，另將於10月31日恢復英國國債的主動出售，反映英倫銀行對債市的信心。此外，英倫銀行還將向能源交易商，推出價值高達400億鎊（約3587億港元）的能源市場融資計劃（Energy Markets Financing Scheme），避免業界因能源價格飈升而面臨流動性惡化。
能源市場價格波動，意味交易商需以大量資金來為交易提供保險。該融資計劃將幫助面臨短期融資問題的企業，允許商業銀行向獲批准的企業提供更大的信貸額度。當融資方無力償還欠款，英國財政部將為其向銀行支付，英倫銀行則充當代理人。申請融資的企業，必須具備良好的信用質量。