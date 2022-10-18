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美銀上季投行營收按年跌46%

【明報專訊】受惠於市場波動及利率上升，以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）第三季的固定收益交易及利息收入增長逾兩成，帶動整體收入及盈利勝預期。不過與其他華爾街大行一樣，在市况波動之際，美銀的投行業務營收按年大跌46%。為應對經濟潛在下行風險，美銀第三季將貸款損失準備金增加3.78億美元，相比去年同期釋出11億美元撥備。整體而言，美銀第三季收入按年增長8%至245億美元，利潤按年跌7.8%至71億美元，攤薄後每股盈利0.81美元，高於市場預期的0.77美元。美銀股價早段漲6%，銀行股板塊上揚。

高盛擬重組主要業務

《華爾街日報》引述知情人士稱高盛（美：GS）計劃將主要業務合併為3個部門，是高盛歷來最大規模的業務重組。知情人士稱高盛將把其旗艦投行業務及交易業務合併為一個部門，同時將資產管理和財富管理業務合併為另一個部門。據稱高盛的零售銀行業務Marcus，將成為合併後的資產和財富管理部門的一部分。至於第三個部門將包括交易銀行業務、金融技術平台組合、貸款機構GreenSky，以及其與蘋果（美：AAPL）和通用汽車（美： GM）的合資企業。據稱，重組消息可能在數天內公布，高盛將於周二公布第三季業績。

此外，瑞士第二大銀行瑞信（瑞士：CSGN）同意支付4.95億美元（約38.6億港元），與美國檢察官就金融海嘯時期住宅按揭抵押證券（RMBS）銷售問題達成和解。新澤西州總檢察長2013年對瑞信提出訴訟，指該行可追溯至2008年金融海嘯前的RMBS銷售，涉嫌欺詐及誤導投資者，尋求高達30億美元的賠償。瑞信稱此案是其需要解決的RMBS訴訟中，規模最大案件，已為和解費用全額撥備。 瑞信將於本月底公布第三季業績，預期將公布重組計劃。

另彭博引述知情人士稱，瑞信將於10月27日公布業績時，公布投資銀行行政總裁Christian Meissner離任的消息，因為改組後其部門可能不再以目前的形式存在。

（綜合報道）

[國際金融]