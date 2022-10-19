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存貨偏高 安踏特步「雙十一」促銷 管理層：下半年銷售即使達標也僅下限

【明報專訊】安踏體育（2020）周一公布第三季銷售表現後，大摩引述安踏管理層稱，如果宏觀環境未有改善，未來增長將更具挑戰，即使達成下半年銷售目標，預計亦只貼近下限水平，又指存貨水平偏高，年底前會着重清貨，「雙十一」購物節期間將優先考慮銷售而非盈利能力，預期推行更廣泛折扣促銷。

明報記者 蕭嘉聰

體育用品股昨榮辱互見，安踏（2020）早段一度急插10%至73.65元，見一年低位，收市報78.8元，跌3.6%，是表現最差藍籌股；中午公布第三季銷售表現的特步（1368）及361度（1361）收市分別升4.5%及3%；李寧（2331）日前陷入「辱華」風波，昨先跌後回升，收市升1.9%至56.6元。

大摩報告指出，9月消費者需求較7、8月有所減弱，10月初稍為和緩，安踏管理層亦稱，由於天氣轉冷，黃金周假期中段以來銷售有所回升，不過客流量仍然低，料安踏主品牌及FILA全年將達到中高單位數及低至中雙位數增長，即原先目標的下限水平。

管理層提到，未來將通過控制成本平衡盈利能力，在沒有大型營銷活動下，廣告及推廣開支將會下跌，加上氣溫下降有助冬季產品銷售，惟增長動力有限，第四季表現仍取決於宏觀環境。該行認為，如集團能達至銷售目標下限，下半年的純利率仍會改善。

安踏料下半年純利率改善

高盛報告認為，安踏第三季表現合乎預期，不過安踏主品牌及FILA的庫存均略高於正常水平，料第四季將通過更廣泛的零售折扣去庫存。雖然管理層認為下半年利潤率不會顯著收縮，不過根據目前趨勢，對明年展望亦更保守。

該行認為，雖然現時行業復蘇趨勢會較崎嶇，不過安踏過往的執行能力強勁，有助應對近期挑戰，並通過多品牌策略達至長期增長，預計安踏下半年純利增長30%，維持「買入」評級。

高盛：安踏多品牌策略應對

料下半年多賺30%

其他體育用品股亦陸續公布第三季表現，特步第三季主品牌零售銷售按年增長20%至25%，零售折扣水平為七至七五折，按季持平，零售存貨周轉擴大到4.5至5個月。集團首席財務官楊鷺彬在投資者會議透露，第四季折扣率仍有壓力，雙十一將主動促銷及去庫存，料折扣率平均低至七折或以下，冀清理手頭庫存後，明年就可以輕裝上路。不過他稱暫未能為明年提供較明確指引，如庫存問題未有改善，或需調整明年訂單量。

特步：庫存問題未改善

或需調整明年訂單量

此外，361度主品牌第三季零售額錄得中雙位數增長，童裝品牌按年升20%至25%，電商平台整體流水按年升45%。