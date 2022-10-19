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六福內地上季同店倒退 10月上半月跌雙位數

【明報專訊】六福（0590）昨日公布，截至今年9月底止第二財季同店銷售增長40%，當中主要來自港澳地區表現理想，期內同店銷售增長達五成，惟內地業務則因嚴格防疫限制明顯受壓，同店銷售倒跌4%，至本月首兩周更已錄得雙位數跌幅。

整體銷售增40% 靠港澳撐起

據六福披露，港澳地區上季度零售收入增長約三成，按季計則微跌1%。公司指出季內港澳市場同店銷售增長50%，其中黃金產品增加79%，定價首飾則下跌10%。集團表示，由於金價下跌導致黃金產品需求急增，加上澳門與內地恢復免隔離通關，入境旅客上升，港澳市場於10月份首兩周同店銷售增長仍維持可觀升幅。

內地按年跌4% 按季跌近三成

至於內地業務方面，則似乎頗受壓力，第二季度同店銷售按季計更大跌28%，惟因電子商務持續錄得增長，期內銷售額升8%，上季度內地零售收入力保持平。集團旗下自營店整體同店銷售按年跌4%，其中黃金產品同店銷售增加3%，定價首飾跌23%。集團表示，上季內地約97%品牌店的同店銷售按年跌2%，其中黃金產品同店銷售升6%，定價首飾則跌19%。

截至今年9月底止，集團在全球擁有2966家分店，上季度淨增加121家分店，當中內地分店增加94家至2690家，其他副品牌包括「Goldstyle」、「Dear Q」、「六福精品廊」及「福滿傳家」，合共增加26家分店。