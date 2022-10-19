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星展料通關樓市仍跌 籲檢討辣稅

【明報專訊】香港住宅樓價由今年初至今持續回軟，星展銀行（香港）研究部董事丘卓文預期，按揭息率高企下，樓市氣氛會受影響，預期發展商為清貨而開價保守。年初至今香港樓市已跌8%，由去年高峰至今亦跌11%，他料即使恢復通關，明年樓市仍然會跌5%。他認為當局是時候去檢討辣稅是否仍需保留。

新盤開價保守 料至2025年

丘卓文指出，相比起金融海嘯後兩次樓市跌幅達10%的紀錄而言，今次跌幅較深，並預期明年樓價再下跌，負資產個案將增加。但若香港經濟復蘇，並恢復通關、失業率下降及工資上漲，料未至斷供個案增加。他認為發展商賣樓速度減慢、開價保守的現象將維持至2025至2026年，料未來數年樓市亦不致供應過度。

另一方面，若政府取消買家印花稅等，他相信會刺激需求增加，但由於二手市場供應亦同時增加，樓市不至會迅即反彈，只會有助樓價跌幅放緩。隨着各地積極吸納人才，加上處於加息環境，外圍及金融市場變化比想像中長，市場內亦無甚炒家下，原有的辣招是否需要保留，他認為需要檢討。

即使通關 明年樓價料跌5%

他稱，未來一年發展商開盤供應最多以啟德區樓盤為主，並預期在有效按揭息率高達3.5厘下，會影響樓市氣氛，加上港股跌市對財富產生負面影響亦促使部分業主售樓，以及一手供應較最高峰的1.8萬個單位還稍多，因此估計發展商為了清貨，開價將偏向保守，料明年樓價會向下調整5%。

至於寫字樓方面，丘卓文稱，最近見有租客因追求更高的寫字樓質素而遷回中環，所以空置率稍改善，但中環邊緣地區的空置率仍逾10%，大部分寫字樓租值仍跌1%。他預期未來一年續租租金或會下跌10%，明年整體寫字樓租金則有5%跌幅。零售物業方面，他說隨着疫情改善及社交距離措施放寬，社區型如領展（0823）旗下商場反而有加租機會，而一般商場租金減幅亦將收窄。若明年第二季通關，他料有助零售銷售增長5%，並推動租金上升。