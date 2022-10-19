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港股連升3天 8月初以來最長升市 分析：早前淡友已離場 港股近底部

標籤：經濟

【明報專訊】外圍股市氣氛改善，帶動恒指逐漸企穩，承接美股隔晚做好，恒指高開248點，雖然早段跟隨A股走弱，一度轉跌54點低見16,558點；不過，中午外電報道，英倫銀行或推遲出售其所持的英國政府債券，以穩定債券價格，消息帶動標指期貨上揚，恒指午後保持在高位，升至全日高位收市，收報16,914點，上升301點或1.82%，連續第三個交易日上升，已是8月初以來最長升市。美股和港股周初有不錯反彈，分析認為早前不利氣氛令看淡者離場，港股目前已較接近底部。

明報記者 歐陽偉昉

雖然港股連續兩日在日內轉跌為升，不過主板成交未有大幅增加配合，昨日為998億元，仍低於千億元水平。國指收報5756點，上升2.18%，科指收報3336點，上升4.25%，北水通過港股通淨流入51.3億元。

昨晚標指早段繼續做好高開2.25%，恒指夜期至晚上9時半報16,969點，上升0.53%，高水54點。

阿里騰訊美團領漲恒指

隔晚美股科技股全面做好，推動在港上市科技股一同上升，阿里巴巴（9988）升3.83%，騰訊（0700）升2.91%，為貢獻恒指上升最多的藍籌，與美團（3690）帶動恒指上升115點。早前跌殘的電動車股一同反彈，比亞迪（1211）上升6.22%，半新股零跑汽車（9863）升7.2%，不過至今仍較招股價潛水六成。

昨日英鎊一度回升至1.14，匯控（0005）與渣打（2888）分別上升2.55%和2.76%。醫療相關股份延續近日強勢，阿里健康（0241）上升9.37%，為表現最佳藍籌，信達生物（1801）上升14.79%，翰森製藥（3692）升5.91%。

憧憬《施政報告》 本地地產股續偷步升

特首李家超今日發表《施政報告》，市場料有放寬外來人才置業措施，本地地產股繼續偷步上升，嘉華（0173）升2.55%，新地（0016）升1.2%。

市場開始預期美國聯儲局或在明年將加息至5厘以上，不過標指近日企穩，連帶恒指亦在11年低位回升，富昌證券業務部高級副總裁潘家榮表示，近期市場較多不利消息，反令不少看淡後市的投資者已沽貨離場，市場看淡氣氛濃厚但股市反而上升，過去經驗反映已經接近股市底部。

他認為，若恒指可反彈至17,800點，顯示走勢有好轉，可逐步在石油運輸等較強勢的股票建倉。